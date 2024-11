Wendy Holdener bestreitet am Samstag in Levi ihren ersten Slalom seit fast einem Jahr. Bei Aline Danioth dauerte die Verletzungspause gar noch länger.

Holdener vor Levi-Slalom: «Ich will zurück an die Weltspitze»

Legende: Reisst die Arme hoch Wendy Holdener bei ihrem letzten Slalom im November 2023. Keystone/Robert F. Bukaty

«Ich konnte noch nicht so richtig ‹abelah›», hatte Wendy Holdener vor knapp drei Wochen in Sölden bei ihrer Rückkehr in den Weltcup konstatiert. Sie sei «nervöser gewesen als gedacht» und fuhr im Riesenslalom auf Platz 25.

Die leichte Hemmung überrascht nicht, stand die Schwyzerin doch erstmals nach 10 Monaten Pause wieder bei einem Weltcup-Rennen am Start. Im Dezember 2023 hatte sie sich bei einem heftigen Trainingssturz eine Fraktur im linken Sprunggelenk zugezogen. Im Februar dieses Jahres verlor sie zudem ihren Bruder Kevin.

«Schnell und ‹geil›» unterwegs sein

Nun steht am Wochenende in Levi auch Holdeners Comeback in ihrer Paradedisziplin Slalom an. Nach dem verhaltenen Sölden-Start will sie im hohen Norden Finnlands, wo sie bereits 4 Mal auf dem Podest gestanden hat, aufdrehen. «Ich möchte schnell und ‹geil› Ski fahren», sagt die 31-Jährige gegenüber Nau. «Klar, will ich wieder zurück an die Weltspitze, dafür arbeite ich hart. Die Freude ist auf jeden Fall da.»

50 Wochen sind vergangen seit ihrem letzten rennmässigen Slalom. In Killington war die Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin damals als Dritte aufs Podest gefahren.

Danioth wagt nächsten Anlauf

Neben den arrivierten Michelle Gisin und Camille Rast steht am Samstag auch Aline Danioth in Levi am Start. Die ewig geplagte 26-Jährige kehrt von ihrer insgesamt 6. (!) schweren Verletzung in den Weltcup zurück.

Mitte September war sie 557 Tage nach ihrem letzten Kreuzbandriss bereits wieder auf die Rennpiste zurückgekehrt: Beim zum South American Cup zählenden Slalom von Cerro Caster fuhr sie auf Platz 3.

Das Schweizer Aufgebot in Levi wird durch Mélanie Meillard, Nicole Good, Elena Stoffel, Aline Höpli und die erst 19-jährige Janine Mächler ergänzt.

Hat die Shiffrin-Vlhova-Dominanz Bestand?

Aus internationaler Sicht richten sich einmal mehr alle Augen auf Mikaela Shiffrin. Die Rekord-Weltcupsiegerin (97) brillierte in ihrer Paradedisziplin zuletzt nach Belieben. Sie gewann die letzten 4 Slaloms, bei denen sie am Start stand, und verpasste das Podium bei ihren letzten 18 Versuchen nur 2 Mal.

In Levi ist die US-Amerikanerin bereits 7-fache Siegerin. Dicht auf den Fersen in dieser Statistik ist ihr Petra Vlhova mit 6 Triumphen. Die Slowakin wird aufgrund eines im Januar erlittenen Kreuzbandrisses allerdings nicht an den Start gehen. Letztmals stand vor 10 Jahren keine der beiden Technik-Queens zuoberst auf dem Treppchen: Damals siegte die längst zurückgetretene Tina Maze (SLO).