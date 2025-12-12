Einen Tag nach dem schweren Trainingssturz von Michelle Gisin in St. Moritz hat der Schweizer Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor ein Gesundheits-Update gegeben. «Sie hat mir heute Morgen eine Sprachnachricht gemacht. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Die Operationen sind gut verlaufen», sagte Tschuor zu SRF.

Gisin habe «positiv gewirkt» und bereits wieder ans Team gedacht, so Tschuor. «Sie hat dem Team alles Gute gewünscht.»

Zwei Operationen sind durch – Diagnose im Knie noch offen

Gisin hatte sich am Donnerstag bei ihrem Sturz mit rund 112 km/h in die Fangnetze Verletzungen am rechten Handgelenk, am linken Knie sowie an der Halswirbelsäule zugezogen. Zwei operative Eingriffe (am Arm sowie an der Halswirbelsäule) wurden bereits vorgenommen. Noch ausstehend ist, welche Verletzung sich Gisin genau im linken Knie zugezogen hat. «Dort laufen weitere Untersuchungen», so Tschuor.