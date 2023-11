Kein Abfahrts-Training am Mittwoch in Zermatt

Nachdem die beiden geplanten Männer-Abfahrten in Zermatt/Cervinia am letzten Wochenende komplett hatten gestrichen werden müssen, fällt bei den Frauen auch schon wieder der erste Programmpunkt dem Wetter zum Opfer.

Allzu schlechte Bedingungen am Matterhorn, vor allem starker Wind und Schneefall, verhinderten am Mittwochmittag das 1. Training auf der «Gran Becca». Aufgrund der schlechten Prognosen war dieser Entscheid schon beinahe erwartet worden.

Legende: Die Arbeiten an der Piste gehen weiter Das Training vom Mittwoch kann schon mal nicht stattfinden. Keystone/AP Photo/Alessandro Trovati

Am Donnerstag könnte ein Training möglich sein

Am Donnerstag und/oder Freitag verbleibt die Möglichkeit, um mindestens eine für die Rennen erforderliche Probefahrt durchführen zu können. Für Samstag und Sonntag wäre dann zum Auftakt der Frauen-Speedsaison je eine Abfahrt vorgesehen, die aber nur auf verkürzter Strecke ausschliesslich im italienischen Raum stattfinden wird. Dieser Entscheid war schon vor mehreren Tagen gefällt worden.

Das Programm von Zermatt/Cervinia auf dem Papier Box aufklappen Box zuklappen Donnerstag , Training

, Training Freitag , Abschlusstraining – ab 11:45 Uhr live im unkommentierten Stream in der Sport App

, Abschlusstraining – ab 11:45 Uhr live im unkommentierten Stream in der Sport App Samstag , 1. Abfahrt – ab 11:35 Uhr live bei SRF zwei & in der Sport App

, 1. Abfahrt – ab 11:35 Uhr live bei SRF zwei & in der Sport App Sonntag, 2. Abfahrt – ab 11:30 Uhr live bei SRF zwei & in der Sport App

Luzian Schmassmann von SRF Meteo zeichnete am Dienstag aus meteorologischer Sicht folgendes gangbare Szenario auf: Am Donnerstag könnte sich ein gutes Zeitfenster für ein Training auftun. Für Samstag dürfte das Wetter wechselhaft und die Bedingungen darum herausfordernd bleiben. Dagegen könnte am Sonntag ein Rennen realistisch sein.

02:04 Video Der Ausblick von Luzian Schmassmann, SRF Meteo, vom Dienstag Aus Sport-Clip vom 14.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.