Legende: Meldet sich zurück Jasmine Flury. Keystone/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Nach 22 Monaten verletzungsbedingter Absenz kann Jasmine Flury, die Abfahrts-Weltmeisterin von 2023, am Wochenende in St. Moritz ihr Comeback geben. Im Februar 2024 hatte die 32-jährige Bündnerin einen Knorpelschaden im Knie erlitten. Immer wieder hatte die Siegerin von bisher zwei Weltcuprennen Rückschläge erlitten, nun ist sie aber wieder bereit für Renneinsätze.

Flury steht im Aufgebot für den Speed-Auftakt der Frauen mit zwei Abfahrten (Freitag und Samstag) und einem Super-G (Sonntag) in St. Moritz. Welche Rennen sie dabei fährt, ist noch nicht entschieden. Im Engadin hatte sie vor fast genau acht Jahren in einem Super-G ihren ersten Weltcupsieg gefeiert.