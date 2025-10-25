Hätte sich Lara Gut-Behrami doch nur schon vor dem 1. Lauf über sich nerven können. Trotz all ihrer Routine aus 18 Weltcup-Saisons ist der Tessinerin beim Riesenslalom in Sölden nämlich ein Fehler unterlaufen. «Den 1. Lauf habe ich verschlafen. Ich bin nicht in den Rhythmus gekommen, war zu rund im unteren Teil, konnte nie beschleunigen», zeigte sie sich auch nach ihrem Podestplatz zum Saisonauftakt noch leicht angefressen.

Der Ursprung des Fehlers liege auch in ihrer Routine. «Ich bin über die Jahre immer weniger nervös geworden vor den Rennen. Heute Morgen war ich definitiv noch zu ruhig», gibt Gut-Behrami zu. Wie sie die fehlende Spannung zwischen den Läufen dann aufbauen konnte? «Ich habe mich einfach über mich selber genervt, das hat gereicht», so die 34-Jährige mit einem Lachen.

Nr. 101: Schneider eingeholt

Dank dem 2. Lauf, «in dem ich dann viel mehr attackieren konnte», nimmt Gut-Behrami «viel Positives» mit in ihre weitere Abschiedssaison – und natürlich gleich den 1. Podestplatz. Die Hochdekorierte erreicht damit auch einen weiteren Meilenstein: Mit nun insgesamt 101. Podiumsplätzen egalisiert sie den Rekord von Vreni Schneider.

Die heute 60-jährige Schweizer Ski-Ikone war in den 90er-Jahren vor allem in den technischen Disziplinen ihren Konkurrentinnen um die Ohren gefahren. Nach der obligaten Pause nach Sölden bietet sich Gut-Behrami Ende November im Riesenslalom von Copper Mountain die erste von vielen Chancen auf den alleinigen Rekord.

Ganz vorne schrieb beim Alpin-Auftakt im Tirol Julia Scheib die Geschichte des Tages. Auch dank einer überragenden Fahrt im 1. Lauf gewann die Österreicherin und holte im Alter von 27 Jahren ihren ersten Weltcupsieg. Zuletzt hatte auf dem Rettenbachgletscher vor 11 Jahren Anna Veith einen Heimerfolg eingefahren.

