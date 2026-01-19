Camille Rast kommt mit einer überragenden Form zurück an den Kronplatz – den Ort, an dem sie ihre ersten Punkte gewonnen hat.

Den 24. Januar 2017 wird Camille Rast wohl für immer im Gedächtnis behalten. Als damals erst 17-jährige, aufstrebende Fahrerin fuhr sie in ihrem fünften Weltcuprennen zum ersten Mal in die Punkte. Und das nicht irgendwie: Dank einem starken 2. Lauf machte Rast noch 14 Plätze gut und klassierte sich als 9. direkt in den Top 10.

Der Ort des Geschehens damals: Kronplatz im Südtirol. Dorthin kehrt der Weltcup-Tross am Dienstag für einen Riesenslalom zurück. Mit dabei ist natürlich auch Rast, die sich direkt wieder eingelebt hat: «Ich habe diese Piste und dieses Skigebiet gern, ich fühle mich sehr wohl hier.»

Essen gut, alles gut

Natürlich erinnert sich die Walliserin auch daran, dass sie vor nun knapp neun Jahren an diesem Ort die ersten Weltcuppunkte gewinnen konnte. Aber auch sonst gefällt es ihr am Kronplatz: «Wir sind in Italien, wir essen hier immer gut. Das passt.»

Von den Ergebnissen her hatte Rast am Kronplatz lange nicht an den Exploit vom ersten Rennen anknüpfen können. Erst 2024 fuhr sie wieder in die Top 10 (8.), im vergangenen Jahr liess sie einen 9. Platz folgen.

In Topform

Nun ist Rast aber so gut in Form wie noch nie. In den letzten acht Rennen, Riesenslalom und Slalom, war die 26-Jährige nie schlechter als auf Rang 4 klassiert. Vor zwei Wochen feierte sie in Kranjska Gora gar ihren ersten Triumph im Riesenslalom.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Riesenslalom am Kronplatz am Dienstag live auf SRF zwei: 1. Lauf ab 10:15 Uhr

2. Lauf ab 13:15 Uhr

«Dieses Wochenende in Kranjska Gora war schon ein bisschen crazy», gibt Rast zu. Die aktuell zweitplatzierte im Gesamtweltcup blickt aber lieber bereits wieder nach vorn: «Der Weltcup geht immer weiter, es ist nie erledigt. Jedes Rennen geht wieder bei null los.»

Brignone ist zurück

Gewonnen hatte den Riesenslalom 2017 bei Rasts Punktedebüt übrigens die Italienerin Federica Brignone. Diese wird am Dienstag nach langer Verletzungspause in den Rennalltag zurückkehren. Eine weitere Konkurrentin für Rast? «Ich bin mir sicher, dass sie immer noch sehr, sehr schnell Skifahren kann», sagte die Walliserin. Auch wenn die Rückkehr nach einer Verletzung nie einfach sei.

Rast selber will sich keinen Druck auferlegen: «Wenn es für das Podest reicht, ist es super und sonst muss ich weiterarbeiten.» Wichtiger sei es ihr, Spass zu haben. «Es ist so eine coole Piste und so eine tolle Atmosphäre – das muss man einfach geniessen.»

Übersicht