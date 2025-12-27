Das Podest

1. Julia Scheib (AUT) 1:56,46 Minuten

2. Camille Rast (SUI) +0,14 Sekunden

3. Sara Hector (SWE) +0,40 Sekunden

Semmering zählt eigentlich nicht zu den Lieblingsstrecken von Camille Rast. Und nun realisierte die Walliserin ausgerechnet am Zauberberg ihr bestes Resultat in einem Riesenslalom. Die 26-Jährige preschte im 2. Lauf von Rang 5 noch auf den 2. Platz vor. Nicht viel hatte gefehlt, und Rast hätte ihren 3. Weltcupsieg gefeiert.

Diesen Triumph verhinderte Lokalmatadorin Julia Scheib. Die Österreicherin, die vor dieser Saison noch keinen Sieg vorzuweisen hatte, bestätigte ihre hervorragende Form auch beim Heimrennen. Scheib sicherte sich ihren 3. Saisonsieg (alle im Riesenslalom) dank eines hervorragenden Schlussabschnitts, in dem sie Rast noch 34 Hundertstel abnehmen konnte. Die 27-Jährige sorgte für den 1. österreichischen Riesenslalom-Sieg am Semmering seit Anna Veith vor 13 Jahren.

Sara Hector, die Führende nach dem 1. Durchgang, fiel noch auf Rang 3 zurück. Für die Schwedin ist es der 2. Podestplatz der Saison nach Rang 2 im Riesenslalom von Mont-Tremblant.

Der Ausfall

Alice Robinson, Siegerin der Riesenslaloms in Copper Mountain und Mont-Tremblant, schied mit der besten Zwischenzeit im 1. Lauf aus. Die 24-jährige Neuseeländerin erwischte auf der unruhigen Piste eine kleine Welle und rutschte weg. Damit musste Robinson die Führung in der Disziplinenwertung an Scheib abtreten.

Die weiteren Schweizerinnen

15. Wendy Holdener +2,77

22. Vanessa Kasper +3,42

Nicht im 2. Lauf: Stefanie Grob (36.), Sue Piller (42.), Simone Wild (43.)

Von ihrem Sturz im Zielraum nach dem 1. Lauf des Slaloms von Courchevel hat sich Wendy Holdener noch nicht wie gewünscht erholt. Die Schwyzerin hatte die letzten Tage zuhause verbracht und auf dem Hoch-Ybrig trainiert. Auf dem Zauberberg am Semmering realisierte die 32-Jährige immerhin zum 3. Mal in dieser Saison ein Top-20-Ergebnis im Riesenslalom.

Schritt für Schritt der Weltelite nähert sich Vanessa Kasper. Die 29-Jährige ergatterte sich auch im 4. Riesenslalom des Winters Weltcup-Punkte. Für Sue Piller war das Rennen nach dem 1. Lauf zu Ende. Die 20-jährige Schweizer Hoffnungsträgerin, die in den letzten beiden Riesenslaloms in die Punkte gefahren war, kam mit der ruppigen Piste nicht zurecht. Die Freiburgerin büsste 4,71 Sekunden auf die Bestzeit ein und verpasste die Qualifikation für den 2. Lauf.

Die Strecke

Aufgrund Schneemangels und warmer Temperaturen mussten die Organisatoren improvisieren und einen Plan B bereitstellen. So wurde die Streckenführung geändert und etwas verkürzt. Das führte dazu, dass der Kurs steiler und damit selektiver war – offenbar sehr zum Vorteil von Rast.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Semmering der Slalom auf der Originalstrecke auf dem Programm. Der 1. Lauf startet um 14:15 Uhr, die Entscheidung folgt ab 17:45 Uhr (live auf SRF zwei). Es ist das letzte Frauen-Rennen in diesem Jahr, am 3. und 4. Januar geht es für die Technikerinnen in Kranjska Gora (SLO) weiter.

Resultate