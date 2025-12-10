Die frühere Speedqueen Lindsey Vonn dominiert das erste Training zu den beiden Weltcup-Abfahrten in St. Moritz.

Vonn setzt Zeichen – Schweizerinnen mit Luft nach oben

Legende: Für Vonn scheint die Sonne Die Amerikanerin beim 1. Training in St. Moritz. Reuters/Denis Balibouse

Findet Lindsey Vonn diese Saison zu alter Stärke zurück? Der erste Auftritt der inzwischen 41-jährigen Amerikanerin ist jedenfalls vielversprechend: Vonn stellte beim 1. Training zu den Weltcup-Abfahrten in St. Moritz vom Freitag und Samstag eine klare Bestzeit auf.

Fünf Siege in St. Moritz

Das Auftakttraining mag oft noch nicht wirklich aussagekräftig sein. Dennoch: Die 59 Hundertstel, welche die fünffache St.-Moritz-Siegerin zwischen sich und die zweitklassierte Kajsa Vickhoff Lie (NOR) legte, wirken beeindruckend. In St. Moritz hatte Vonn letztes Jahr ihr Comeback gegeben. Nach durchzogenen Monaten fuhr sie im März beim Weltcupfinale in Sun Valley erstmals nach 7 Jahren wieder auf das Podest.

Gisin beste Schweizerin

Als beste Swiss-Ski-Vertreterin fuhr Michelle Gisin, die heuer den Fokus auf Speed setzt, auf den 13. Platz (+1,19 Sekunden). Jasmine Flury büsste 1,65 Sekunden auf Vonn ein, Joana Hählen 2,01 Sekunden und Malorie Blanc 2,09 Sekunden. Ein 2. Training ist für Donnerstag geplant.