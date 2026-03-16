Lindsey Vonn hat sich knapp einen Monat nach ihrem Sturz wieder zu Wort gemeldet.

Legende: Kehrt sie noch einmal in den Ski-Zirkus zurück? Lindsey Vonn braucht noch Zeit. Keystone/ANDREA SOLERO

US-Skistar Lindsey Vonn will noch keine Entscheidung über ein mögliches Comeback nach ihrem schlimmen Unfall bei den Olympischen Spielen treffen. Sie sei «noch nicht bereit», um über ihre Zukunft im Skisport zu sprechen, schrieb die 41-Jährige auf dem Portal X.

«Mein Fokus lag ganz auf meiner Genesung und darauf, wieder in meinen normalen Alltag zurückzufinden.» Womöglich an ihre Fans gerichtet bat Vonn: «Bitte hört auf, mir vorzuschreiben, was ich tun oder lassen soll. Ich werde euch Bescheid geben, wenn ich mich entschieden habe.» Sie führe «ein fantastisches Leben abseits des Skifahrens» und wolle selbst über ihre Zukunft entscheiden. «Vielleicht bedeutet das, wieder Rennen zu fahren, vielleicht auch nicht. Die Zeit wird es zeigen.»

Vonn hatte zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr auf die Skipiste genährt, als sie nur 25 Tage nach ihrem Horrorsturz bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo ein Video auf Instagram postete, das sie beim Trainieren zeigt. Zwischendurch wurde Vonns schwer verletztes linkes Bein behandelt. Am Ende des Clips stand sie sogar aus dem Rollstuhl wieder auf.