Die Kugel

Wer hätte das Anfang Saison gedacht: Laura Pirovano holt die kleine Kristallkugel in der Abfahrt. Dank eines unfassbaren Schlussfinish und ihren ersten Weltcupsiegen überhaupt. Bei den Heimrennen im Val di Fassa Anfang März hatte die 28-Jährige in beiden Abfahrten triumphiert, womit sie zum ersten Mal in ihrer Karriere auf dem Podest gelandet war. Nun feierte sie beim Weltcup-Finale in Lillehammer ihren 3. Abfahrtssieg in Serie – Wahnsinn!

Das Podest

1. Laura Pirovano (ITA) 1:30,85 Minuten

2. Breezy Johnson (USA) +0,15 Sekunden

3. Kira Weidle-Winkelmann (GER) +0,25

Vor dem Rennen in Kvitfjell hatte die Italienerin in der Abfahrtswertung einen Vorsprung von 28 Punkten auf die Deutsche Emma Aicher gehabt. Aichers Landsfrau Kira Weidle-Winkelmann und Cornelia Hütter (AUT) hatten nur noch in der Theorie Chancen auf den Erfolg. Mit der Startnummer 11 legte Aicher im Duell gegen Pirovano vor. Doch der Deutschen, die auch im Gesamtweltcup noch voll im Rennen ist, verlief die letzte Abfahrt des Winters nicht nach Wunsch. Die 22-Jährige reihte sich auf den 3. Zwischenrang ein.

Wenig später folgte der Auftritt Pirovanos. Ein 8. Rang hätte ihr theoretisch zum Kugeltriumph gereicht – doch damit wollte sich die Italienerin nicht zufrieden geben. Eine bestechende Fahrt bescherte ihr die Führung, den Sieg und die kleine Kristallkugel. Ihr Jubel im Ziel kannte keine Grenzen. Komplettiert wurde das Podest durch Breezy Johnson und Weidle-Winkelmann. Aicher beendete das Rennen schliesslich auf dem 5. Platz.

Die Schweizerinnen

6. Corinne Suter +0,48 Sekunden

19. Janine Schmitt +1,49

20. Jasmine Flury +1,86

22. Malorie Blanc +2,36

Knapp hinter Aicher landete Corinne Suter als beste Schweizerin auf dem 6. Platz. Für die Schwyzerin, die einen tollen Saisonendspurt hingelegt hatte, war es das drittbeste Ergebnis in diesem Winter. Oben fuhr Suter ganz stark, während sie – je länger das Rennen dauerte – immer mehr Zeit verlor.

Den weiteren Schweizerinnen Janine Schmitt, Jasmine Flury und Malorie Blanc gelang in der letzten Abfahrt kein Exploit.

Stuhec sagt «Adijo»

Wie bei den Männern mit dem Zürcher Niels Hintermann zieht auch Ilka Stuhec nach dem Weltcup-Finale einen Schlussstrich unter ihre Karriere. Die Abfahrtsweltmeisterin von 2017 und 2019 fuhr in Kvitfjell zum letzten Mal in ihrer Paradedisziplin mit. Sie wurde 17. Ihr letztes Rennen war es allerdings nicht: Die 35-Jährige ist am Sonntag auch im Super-G mit von der Partie.

So geht's weiter

Am Sonntag sind die Speed-Frauen erneut an der Reihe: Der Super-G startet um 10:45 Uhr. SRF überträgt das Rennen live.

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