Was sich zuletzt angedeutet hat, ist nun Tatsache: Camille Rast gewinnt in Kranjska Gora erstmals einen Weltcup-Riesenslalom.

Das Podest

1. Camille Rast (SUI) 2:00,09 Minuten

2. Julia Scheib (AUT) +0,20 Sekunden

3. Paula Moltzan (USA) +0,47

In Semmering vor einer Woche hatte Camille Rast ihren ersten Weltcupsieg im Riesenslalom noch um 14 Hundertstel verpasst. Vor der Sonne stand ihr damals Lokalmatadorin Julia Scheib. In Slowenien drehte die Schweizerin den Spiess nun um.

Passend zum Thema Gemischte Gefühle bei Rast Ein Sieg für die Betroffenen der Tragödie in Crans-Montana

Scheib übte mit einem starken 2. Lauf nochmals mächtig Druck auf die Konkurrenz aus. Die Österreicherin, welche im laufenden Winter bereits drei Riesenslaloms gewinnen konnte, machte drei Ränge gut. Doch die Halbzeit-Führende Rast behielt kühlen Kopf, fuhr die drittbeste Zeit im 2. Umgang und rettete 20 der 41 Hundertstel Vorsprung auf Scheib über die Ziellinie. Dritte wurde die US-Amerikanerin Paula Moltzan, die in der Entscheidung noch einen Rang einbüsste.

Für Rast war es der dritte Podestplatz im «Riesen», erstmals durfte die Walliserin zuoberst aufs Treppchen steigen. Insgesamt steht die 26-Jährige nun bei drei Weltcupsiegen.

Die weiteren Schweizerinnen

20. Sue Piller +3,47

23. Wendy Holdener +3,67

26. Simone Wild +4,07

27. Dania Allenbach +4,08

Nicht im 2. Lauf: Vanessa Kasper (36.), Stefanie Grob (38.), Shaienne Zehnder (53.)

Neben Rast strahlte in Kranjska Gora noch eine zweite Schweizerin. Dania Allenbach schaffte es bei ihrer Weltcup-Premiere als 30. des 1. Laufs sogleich in die Entscheidung und verbesserte sich dort sogar noch leicht. Damit sicherte sich die erst 18-jährige Bernerin bei ihrem Debüt auf höchster Stufe sogleich die ersten Weltcup-Punkte.

Nicht zufrieden sein konnte Wendy Holdener. Die Schwyzerin kommt im Riesenslalom in dieser Saison weiter nicht wie gewünscht auf Touren. Zwar holte Holdener auch im sechsten Rennen in dieser Disziplin Punkte, Rang 23 entspricht jedoch kaum ihren Ansprüchen.

Erneuter Nuller für Robinson

Einen Tag zum Vergessen erlebte Alice Robinson. Die Neuseeländerin, welche im laufenden Winter die Riesenslaloms in Copper Mountain (USA) und Mont-Tremblant (CAN) für sich entschieden hatte, brachte ihren ersten Lauf nicht ins Ziel. Für Robinson war es nach Semmering bereits der zweite Ausfall in Serie.

In der Riesenslalom-Wertung wird Robinson von der Tagessiegerin Rast überholt. Vor der Schweizerin (341 Punkte) liegt einzig noch Scheib, wenn auch mit grossem Vorsprung (460).

So geht's weiter

Am Sonntag stehen die Technik-Spezialistinnen erneut im Einsatz, dann steigt in Kranjska Gora ein Slalom (9:10 Uhr live auf SRF zwei). Am nächsten Wochenende sind die Speed-Cracks ein erstes Mal im neuen Jahr gefordert. Im österreichischen Zauchensee findet am Samstag eine Abfahrt statt, gefolgt von einem Super-G am Sonntag.

Resultate