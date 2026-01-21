Der Italiener stellt auch im zweiten Testlauf für die Kitzbühel-Abfahrt die Bestzeit auf. Alexis Monney wird Fünfter.

Legende: Hat die Streif im Griff Giovanni Franzoni. APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Wenn es um Abfahrtstrainings geht, ist gegen Giovanni Franzoni derzeit schlichtweg kein Kraut gewachsen. Der Italiener befindet sich auf einem imposanten Übungslauf-Höhenflug.

In der vergangenen Woche hatte Franzoni in Wengen zweimal die Nase vorn gehabt und fuhr im Rennen als Dritter aufs Podest. Nun schwang er auch in Kitzbühel im zweiten Training zum zweiten Mal als Schnellster ab. Der 24-Jährige distanzierte Nils Alphand auf Platz 2 um 0,09 Sekunden, dahinter klassierte sich Stefan Babinsky auf dem dritten Rang (+0,29).

Hahnenkamm-Rennen bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Freitag, 11:10 Uhr: Super-G

Samstag, 11:00 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 10:25 Uhr: Slalom 1. Lauf und

13:15 Uhr: 2. Lauf

Caillot muss ins Spital

Wie schon tags zuvor fuhr Alexis Monney das beste Schweizer Ergebnis heraus. Nach Platz 4 am Dienstag wurde er diesmal Fünfter (+0,50). Marco Odermatt verbesserte sich im Vergleich zum ersten Versuch um eine knappe halbe Sekunde (9., +0,96). Eine Schrecksekunde erlebte Franjo von Allmen am Hausberg, als es ihm die Ski verschlug und er abbrechen musste.

Das Training wurde vom Sturz von Ken Caillot überschattet. Der Franzose verlor kurz nach dem Start die Kontrolle, flog über eine Bodenwelle und prallte nach einem weiten Flug wuchtig auf dem Schnee auf. Ersten Berichten zufolge war er bei Bewusstsein. Er wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.

Grosser Abwesender am Mittwoch war Aleksander Kilde, der wegen Rückenschmerzen auf die Abfahrt am Samstag verzichten wird.

