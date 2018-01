2012: Als Feuz sich mit Toast und Nutella stärkte

In diesem Jahrtausend gab es bisher 5 Schweizer Triumphe bei der Lauberhornabfahrt. Diese lassen wir in einer 5-teiligen Serie aufleben. Heute erinnern wir uns an Beat Feuz und seine Unbeschwertheit im 2012.

Rückblick auf Beat Feuz' Siegesfahrt am Lauberhorn 2012 0:55 min, vom 8.1.2018 Aller Anfang ist schwer: Seine erste Lauberhorn-Weltcup-Abfahrt beendete Beat Feuz im Jahr 2010 an Position 42. In der Folgesaison sandte er nur 7 Wochen nach einer Meniskus-Operation in der Kombi-Abfahrt zwar ein starkes Signal aus (3.). Tags darauf fiel der Emmentaler in der Königsdisziplin aber aus. Getreu dem Motto «Aller guten Dinge sind 3» donnerte Feuz im Jahr darauf ganz an die Spitze. Er holte, auch dank taktisch kluger, eher konservativer Linienwahl im Ziel-S, 0,44 Sekunden Reserve auf Hannes Reichelt (Ö) heraus. « Lausbub am Lauberhorn » Mit dieser Überschrift fasste die NZZ am Sonntag die Meisterleistung von Feuz zusammen. Die Zeitung lieferte den Schlüssel zum Erfolg mit. Es war dies zweifellos die Lockerheit, die der Einheimische kurz vor seinem 25. Geburtstag bewahren konnte. Dazu gehörte, dass Feuz am Frühstückstisch ganz relaxed mit Toastbrot und Nutella gesichtet worden war. Im Video unten erinnert sich SRF-Radiomann Berni Schär, wie Feuz seine Favoritenrolle gekonnt ausspielte und am Hundschopf erstmals spektakulär in Szene gesetzt wurde. Schär: «Feuz im Stil eines Showmans» 1:11 min, vom 10.1.2018 Morgen beschliessen wir unsere Serie mit dem Sieg von Patrick Küng im Jahr 2014

Die diesjährige Lauberhornabfahrt findet am Samstag statt, live ab 12 Uhr auf SRF zwei

Kein Rennen

2016 Aksel Svindal (No)

2015 Hannes Reichelt (Ö)

2014 Patrick Küng

2013 Christof Innerhofer (It)

2012 Beat Feuz

2011 Klaus Kröll (Ö)

2010 Carlo Janka

2009 Didier Défago

2008 Bode Miller (USA)

2007 Bode Miller (USA) 2006 Daron Rahlves (USA)

2005 Michael Walchhofer (Ö)

2004 Kein Rennen 2003 Bruno Kernen

2003 Stephan Eberharter (Ö)

2002 Stephan Eberharter (Ö)

2001 Kein Rennen 2000 Josef Strobl (Ö)

