Absage in Garmisch Kein Rennen am Sonntag: Schlechte Sicht verhindert Männer-Super-G

Der Super-G in Garmisch kann nicht stattfinden. Regen und Nebel verhindern ein faires und sicheres Rennen.

01.03.2026, 12:26

Skirennstrecke im Nebel mit Bäumen im Hintergrund.
Legende: SRF

Nach der Abfahrt am Samstag hätte in Garmisch am Sonntag der Super-G stattfinden sollen. Doch der Konjunktiv verrät es bereits: Dieser kann nicht durchgeführt werden. Wegen schlechter Sichtverhältnisse sah sich die Jury gezwungen, das Rennen auf der Kandahar abzusagen.

Am Vormittag war der Start bereits zweimal nach hinten verschoben worden. Kurz nach 12 Uhr folgte dann die definitive Absage – nach der ersten Abfahrt in Beaver Creek erst die zweite in dieser Saison bei den Männern. Ein Nachholtermin ist bereits bekannt. Der Super-G wird am 13. März in Courchevel nachgeholt.

Nachholtermin bekannt

Die Schweizer hätten sich in Garmisch auf dem von ihrem Trainer Reto Nydegger gesteckten Kurs gute Chancen auf ein weiteres Erfolgserlebnis ausrechnen dürfen. Bei der Abfahrt hatten Marco Odermatt, Alexis Monney und Stefan Rogentin am Samstag einen Dreifachsieg gefeiert.

SRF zwei, sportlive, 1.3.2026, 9:55 Uhr ; 

