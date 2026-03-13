Der Nidwaldner stösst mit seiner 5. grossen Kugel in neue Sphären vor. Nun steht ihm nur noch einer vor der Sonne.

Legende: 5. grosse Kugel in Serie Für Marco Odermatt. AP Photo/Giovanni Auletta

Wenn Marco Odermatt nach einem Rennen nicht zuoberst steht, wirkt es von aussen schon fast wie eine Enttäuschung. Allein diese Tatsache zeigt, in welcher eigenen Liga der Nidwaldner Ausnahmekönner seit Jahren fährt. Die Superlativen? Schon längst ausgegangen.

Nun stösst der 28-Jährige in neue Sphären vor: Mit seinem 5. Gesamtweltcupsieg – notabene in Serie – zieht Odermatt in dieser Rangliste mit Marc Girardelli gleich. Vor dem Duo steht nur noch ein gewisser Marcel Hirscher, der die grosse Kugel von 2012 bis 2019 gleich achtmal in Folge einheimste. Gleichzeitig lässt der Nidwaldner unter anderem seinen Landsmann Pirmin Zurbriggen und den österreichischen «Herminator», Hermann Maier, hinter sich.

Skifahrer mit den meisten Gesamtweltcup-Siegen

NAME NATION ANZAHL SIEGE GESAMTWELTCUP 1. Marcel Hirscher Österreich/Niederlande 8 2. Marco Odermatt Schweiz 5 2. Marc Girardelli Luxemburg 5 4. Pirmin Zurbriggen Schweiz 4 4. Gustav Thöni Italien 4 4. Hermann Maier Österreich 4 7. Ingemar Stenmark Schweden 3 7. Phil Mahre USA 3

Den Grundstein zu diesem Erfolg legte Odermatt schon zu Beginn dieser Saison. Beim Auftakt im «Riesen» in Sölden sowie beim Super-G in Copper Mountain war keiner schneller als der Schweizer. Danach folgte zwar ein kleiner Dämpfer, als er im Riesenslalom von Copper Mountain im 1. Lauf ausschied. Es sollte jedoch bis zum Gewinn des Gesamtweltcups das einzige Rennen bleiben, bei dem Odermatt nicht unter die Top 6 (!) gekommen ist.

Und: Gleich beim nächsten Einsatz entschied der Nidwaldner die Abfahrt in Beaver Creek für sich, womit er in drei Disziplinen jeweils das 1. Saisonrennen gewann. So setzte Odermatt schon früh den Ton – gut drei Monate später ist der 5. Gesamtweltcupsieg Tatsache.

Folgt der einzigartige Hattrick?

Dass Odermatt seinen Punkterekord knackt, ist schwierig. Sechs Rennen (eines davon ein Slalom) vor Schluss fehlen ihm 452 Punkte zu den 2042 Zählern, mit denen er 2022/23 eine neue Bestmarke der Männer-Geschichte aufgestellt hat. Odermatt könnte aber zum dritten Mal in Serie vier Kristallkugeln ergattern (Gesamtweltcup, Riesenslalom, Super-G und Abfahrt). Ein Hattrick, der noch niemandem zuvor gelungen ist.