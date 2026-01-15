Der Italiener ist auch im zweiten und letzten Übungslauf für die Abfahrt unschlagbar. Marco Odermatt fährt auf Platz 13.

Die Schweizer lassen sich für die Weltcup-Abfahrt am Lauberhorn am Samstag nicht in die Karten blicken. Im Abschlusstraining stürzte sich kein Swiss-Ski-Vertreter auf Teufel komm raus den Hang hinunter.

Von ihnen am schnellsten war Vorjahressieger Marco Odermatt. Der Nidwaldner und bisherige Saisondominator handelte sich 2,48 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ein und wurde 13. Knapp dahinter klassierte sich ein Schweizer Quartett: Alexis Monney (17.), Niels Hintermann (18.), Marco Kohler (20.) und Stefan Rogentin (21.).

Franjo von Allmen, Sieger des Super-G im vergangenen Jahr, wies im Ziel satte 5,18 Sekunden Rückstand auf. «Ich habe vor dem Hundschopf einen Stein erwischt, das macht es auf diesen eisigen Passagen nicht einfacher», so von Allmen danach im Interview. «Ich nehme das Gute fürs Rennen mit und möchte dann wieder Gas geben.»

Franzoni erneut konkurrenzlos

Ganz vorne raste Giovanni Franzoni der Konkurrenz erneut davon. Der Italiener, der schon das erste Training am Dienstag mit 1,45 Sekunden Vorsprung und mehr für sich entschieden hatte, fuhr auch in der Generalprobe wie in einer anderen Liga. Er distanzierte den zweitplatzierten Maxence Muzaton (FRA) um 1,14 Sekunden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Rund um die Lauberhorn-Rennen 2026 bietet SRF den Komplett-Service auf SRF zwei und als Livestream in der SRF Sport App: Freitag, 16.01., 12:00 Uhr: Super-G

Freitag, 16.01., 19:00 Uhr: Siegerehrung Super-G

Samstag, 17.01., 12:00 Uhr: Abfahrt

Samstag, 17.01., 19:00 Uhr: Siegerehrung Abfahrt

Sonntag, 18.01., 09:30 Uhr: Slalom, 1. Lauf

Sonntag, 18.01., 12:45 Uhr: Slalom, 2. Lauf

Resultate