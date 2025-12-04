In Beaver Creek kommt es im Rennprogramm der Männer aufgrund der Wettervorhersagen und Schneebedingungen erneut zu Anpassungen.

Der ursprünglich für Samstag angedachte Super-G findet neu bereits am Freitag statt.

Der Riesenslalom figuriert nach wie vor am Sonntag im Programm.

Wie erwartet haben die Organisatoren der Rennen in Beaver Creek erneut auf die Wettervorhersagen der nächsten Tage reagiert und nach der Abfahrt auch den Super-G um einen Tag vorverlegt. Statt am Samstag wird der Super-G neu bereits am Freitag durchgeführt, Start ist um 19:15 Uhr.

Keine Planänderung gibt es Stand jetzt hingegen für den Riesenslalom. Dieser ist weiterhin für den Sonntag geplant.

3 statt 4 Rennen

Ursprünglich waren in Beaver Creek 4 Rennen – Abfahrten am Donnerstag und Freitag, ein Super-G am Samstag und ein Riesenslalom am Sonntag – geplant gewesen. Wegen der unzureichenden Schneelage wurde in der Vorwoche die für Donnerstag angesetzte Abfahrt gestrichen.

Neu sieht das Programm nach dem jetzigen Stand wie folgt aus:

Donnerstag: Abfahrt (19 Uhr)

Abfahrt (19 Uhr) Freitag: Super-G (19:15 Uhr)

Super-G (19:15 Uhr) Sonntag: Riesenslalom (1. Lauf 18 Uhr/2. Lauf 21 Uhr)

SRF überträgt sämtliche Rennen live.

