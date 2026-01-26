Beim Nacht-Riesenslalom von Schladming (AUT) geht es für Odermatt primär darum, sich für Olympia in Form zu bringen.

Etwas mehr als 48 Stunden ist es her, als Marco Odermatt in Kitzbühel Tränen der Enttäuschung weinte. Der Überflieger verpasste den Sieg auf der Streif um 0,07 Sekunden. Der 100. Weltcup-Podestplatz war für den so ehrgeizigen Nidwaldner nur ein schwacher Trost.

Viel Zeit, das Erlebte zu verarbeiten, blieb Odermatt nicht. Am Sonntag ging die Reise nach Schladming, wo am Dienstagabend der letzte Riesenslalom vor Olympia stattfindet. «Punktetechnisch wäre es eine Überlegung wert gewesen, das Rennen auszulassen», so Odermatt. «Aber ich brauche diesen Riesenslalom, denn er ist meine einzige Olympia-Vorbereitung.»

Wie meistert Odermatt den 1. Lauf diesmal?

Schladming und Odermatt – man könnte es als Hassliebe bezeichnen. Bei seinen ersten beiden Teilnahmen beim Nachtrennen verpatzte der Riesenslalom-Olympiasieger von 2022 jeweils den ersten Lauf: 2024 lag er zur Halbzeit auf dem elften Platz, ein Jahr später auf dem zwölften.

In der Entscheidung zauberte Odermatt beide Male einen Traumlauf in den Schnee. 2024 reichte es zum Sieg, 2025 fuhr er als Dritter aufs Podest. «Es war jedes Jahr ein bisschen ein Murks», resümiert der 28-Jährige seine Auftritte in Schladming. «Ich komme von zwei Wochen mit nur Speedrennen in Wengen und Kitzbühel – und mit all den Emotionen.»

Deswegen sei das Resultat auch nebensächlich. «Es geht darum, einen guten Riesenslalom zu absolvieren – in Hinblick auf Olympia.»

Für Gino Caviezel ist ein Topergebnis ebenfalls nicht das Hauptziel, allerdings aus anderen Gründen. Der 33-jährige Bündner gibt nach über einem Jahr Pause im Schladming-«Riesen» sein Comeback. «Mir haben das wenige zugetraut, aber in den letzten Wochen habe ich viele Fortschritte gemacht.»