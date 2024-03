Loïc Meillard gewinnt in überlegener Art und Weise den Slalom in Aspen vor Linus Strasser und Henrik Kristoffersen.

Slalom in Aspen

Das Podest

1. Loïc Meillard (SUI) 1:42,73 Minuten

2. Linus Strasser (GER) +0,89 Sekunden

3. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,17 Sekunden

Perfekter Abschluss eines grandiosen Schweizer Renn-Wochenendes in Aspen. Loïc Meillard hat seinen 1. Weltcup-Slalom gewonnen und dies nachdem er bei Marco Odermatts Doppelsieg in den Riesenslaloms von Freitag und Samstag als jeweils 2. noch knapp das Nachsehen gehabt hatte.

Meillard zeigte 2 starke Läufe von oben bis unten. Im 1. Durchgang hatte der 27-jährige Walliser noch knapp das Nachsehen gegenüber Clément Noël gehabt. Weil der Franzose im 2. Lauf aber bereits relativ früh einfädelte, war Meillards 1. Weltcup-Sieg seit über einem Jahr (Riesenslalom in Schladming) in trockenen Tüchern. Zuvor hatte der Schweizer Linus Strasser fast 9 Zehntel abgenommen und damit eine deutliche Ansage gemacht.

Schliessen 00:58 Video Die Siegesfahrt von Meillard in Aspen Aus Sport-Clip vom 03.03.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden. 01:13 Video Meillard: «Ich fahre einfach besser, wenn es schwieriger ist» Aus Sport-Clip vom 03.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Schon im 1. Lauf war Meillard – zusammen mit Noël – in einer eigenen Liga gefahren. 27 Hundertstel trennten die beiden, der drittplatzierte Henrik Kristoffersen aus Norwegen wies bereits einen Rückstand von 8 Zehnteln auf.

Keine Entscheidung um kleine Kristallkugel

Im Kampf um die kleine Kristallkugel gab es noch keine Entscheidung. Dafür hätte der aktuell Führende im Slalom, Manuel Feller, einen Sieg gebraucht. Der vierfache Saisonsieger war aber schon nach dem 1. Durchgang als 9. und einem Rückstand von 1,55 Sekunden arg zurückgebunden. Im 2. Lauf fuhr dann, wenig überraschend, auch eine gewisse Portion Sicherheit mit. Am Schluss reichte es dem Österreicher trotzdem noch zum soliden 5. Rang.

Fellers ärgster Konkurrent um die Slalom-Kugel, Linus Strasser, verbesserte sich noch um 4 Ränge auf den 2. Platz. Damit verkürzte der Deutsche den Rückstand um 35 Punkte auf nun 169 Punkte bei noch 2 verbleibenden Rennen.

Die weiteren Schweizer in den Punkten

11. Marc Rochat +1,78 Sekunden

14. Luca Aerni +2,05 Sekunden

28. Daniel Yule +4,32 Sekunden

Mit Marc Rochat und Luca Aerni fuhren 2 weitere Swiss-Ski-Athleten in die Weltcup-Punkte. Beide konnten sich um jeweils einen Rang verbessern. Rochat verpasste ein Top 10-Ergebnis um nur 5 Hundertstel. Daniel Yule, nach dem 1. Lauf auf Zwischenposition 7 liegend und damit das zweitheisseste Schweizer Eisen, büsste in der Entscheidung nach einem schweren Fehler deutlich an Zeit ein.

Schliessen 01:00 Video Solider Auftritt: Rochat macht im 2. Lauf einen Platz gut Aus Sport-Clip vom 03.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 00:38 Video Aerni: «Ich möchte mal ohne Fehler herunterkommen» Aus Sport-Clip vom 03.03.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 01:01 Video Der 2. Lauf von Aerni im Aspen-Slalom Aus Sport-Clip vom 03.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

So geht es weiter

Vor dem Weltcup-Finale in Saalbach (AUT), bei dem 4 Wettkämpfe auf dem Programm stehen, sind die Techniker noch im slowenischen Kranjska Gora gefordert. Dort wird am kommenden Samstag ein Riesenslalom ausgetragen, gefolgt von einem Slalom am Tag darauf.