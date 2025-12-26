Italienische Skiorte sind seit Anfang des Ski-Weltcups fester Bestandteil des Kalenders. Am Samstag kommt ein neuer Ort hinzu.

Beim 321. Männer-Rennen in Italien kommt es zu einer Premiere

Legende: Neuer Stopp für die Alpinen Livigno hat Erfahrungen im Weltcup, jedoch hauptsächlich in jenem der Ski-Freestyler. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Im 1. Winter der Weltcup-Geschichte gastierte der Männer-Tross in der Saison 1967/68 gleich zweimal in Italien. Madonna di Campiglio und Sestriere hiessen die Stationen. Beide Orte darf man inzwischen als Weltcup-Klassiker bezeichnen. In Madonna fand mit dem Slalom Anfang Januar 2025 das 60. Weltcuprennen bei den Männern statt. Sestriere ist zwar seit 2009 nicht Teil des Männer-Kalenders, doch kommt der Skiort im Piemont gleichwohl auf 30 Rennen.

Vor Sestriere liegen neben Madonna auch Bormio (53 Rennen), Alta Badia (58) und Gröden, wo 93 (!) Mal gefahren wurde. Cortina d'Ampezzo ist mit 11 Wettkämpfen die italienische Nummer 6 – Cortina ist vor allem im Frauen-Weltcup eine grosse Nummer. Die Männer trugen in Italien auch schon Rennen in Santa Caterina (7), Courmayeur (3), Aprica (2), Vipiteno (2) und San Sicario (1) aus.

In den gut 58 Jahren der Weltcup-Geschichte fanden bis jetzt 320 Männer-Rennen an 11 verschiedenen Orten in Italien statt. Nun kommt eine 12. Destination dazu: Am Samstag findet in Livigno ein Super-G statt.

