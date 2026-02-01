Franjo von Allmen hat in Crans-Montana seine ausgezeichnete Form bestätigt, indem er auf der «Piste Nationale», wie bereits 2025, den Sieg feierte. Nach seinem Sieg in Gröden Ende Dezember legte von Allmen im Wallis nach – auf einer Strecke, die er besonders mag. «Es ist tatsächlich eine Piste, die mir sehr gefällt. Ich mag es, mich ‹hindurchzuschlängeln›, um Geschwindigkeit aufzunehmen und zu halten», erklärte von Allmen.

Die WM 2027 im Hinterkopf

Das Resultat kommt zum besten Zeitpunkt, kurz vor den Olympischen Spielen. «Das ist eine optimale Vorbereitung. Das Selbstvertrauen wächst mit einem Sieg ganz automatisch. Das freut mich im Hinblick auf die kommenden Rennen», fügte der 24-Jährige mit einem breiten Lachen hinzu. Zu weit in die Zukunft blicken will er dennoch nicht – auch nicht im Hinblick auf die WM, die in einem Jahr auf derselben Strecke stattfinden wird.

«Ich bin schon froh, wenn ich weiss, was ich in der nächsten Woche mache», so von Allmen, der dann aber schmunzelnd gestand: «Auch wenn der Fokus auf dem nächsten Rennen liegt, spuken die Weltmeisterschaften schon irgendwo in meinem Hinterkopf herum.»

Wir wissen, dass Franjo auf dieser Piste wirklich unschlagbar ist, wenn er keinen Fehler macht.

Auf die Frage nach seiner bisherigen Saisonbilanz zeigte sich von Allmen nicht restlos zufrieden. «Ich hatte ein paar Stürze, aber insgesamt überwiegen die positiven Aspekte klar. Dank Tagen wie diesem nehme ich unglaublich viel Energie mit», sagte er.

Passend zum Thema Abfahrt in Crans-Montana Von Allmen wiederholt Heimsieg – und beendet Odermatts Serie

Auch Alexis Monney lobte seinen Teamkollegen: «Ich denke, die Ski helfen – man sieht, dass sie sehr gut funktioniert haben. Aber es ist nicht nur das Material, er war auch selbst sehr stark. Wir wissen, dass er auf solchen Strecken, auf denen man die Geschwindigkeit halten muss, zu den Besten der Welt gehört.»

Marco Odermatt zog ebenfalls den Hut vor ihm: «Wir wissen, dass Franjo auf dieser Piste wirklich unschlagbar ist, wenn er keinen Fehler macht.» Odermatt bestätigte zudem, dass ihm selbst seine technischen Qualitäten in Crans-Montana keinen besonderen Vorteil verschafften. «Es ist eine Strecke, auf der man sich von oben bis unten keinen Fehler erlauben darf und vom ersten bis zum letzten Tor den Rhythmus halten muss.»