- Vorjahressiegerin Madison Keys (WTA 9) kommt in der 1. Runde der Australian Open mit dem Schrecken davon.
- Mitfavoritin Jelena Rybakina (WTA 5) gibt sich keine Blösse.
- Viktorija Golubic scheitert an Warwara Gratschowa, Belinda Bencic steht am Dienstag um 9 Uhr im Einsatz.
Fast schon aus dem Nichts marschierte Madison Keys 2025 zum Melbourne-Titel. Diesen nun zu verteidigen, dürfte mindestens genauso schwierig werden. Einen ersten Härtetest hat die US-Amerikanerin schon hinter sich. Gegen die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova (WTA 92) geriet Keys schnell mit 0:4 in Rückstand. Im Stil einer Championne drehte die Favoritin aber noch rechtzeitig auf, entschied den 1. Satz im Tiebreak und das Spiel später mit 7:6 (8:6), 6:1 für sich.
Schöne Geste von Keys beim Handshake
Mit Jelena Rybakina buchte auch eine der meistgenannten Titel-Favoritinnen ihr Ticket für die 2. Runde. Der grossgewachsenen Kasachin reichte im Duell mit Kaja Juvan (WTA 100) ein Break pro Satz, um mit 6:4, 6:3 zu gewinnen.