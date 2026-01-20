Legende: Musste einen Satz lang hart kämpfen Madison Keys. Imago Images/Shutterstock

Vorjahressiegerin Madison Keys (WTA 9) kommt in der 1. Runde der Australian Open mit dem Schrecken davon.

Mitfavoritin Jelena Rybakina (WTA 5) gibt sich keine Blösse.

Viktorija Golubic scheitert an Warwara Gratschowa, Belinda Bencic steht am Dienstag um 9 Uhr im Einsatz.

Fast schon aus dem Nichts marschierte Madison Keys 2025 zum Melbourne-Titel. Diesen nun zu verteidigen, dürfte mindestens genauso schwierig werden. Einen ersten Härtetest hat die US-Amerikanerin schon hinter sich. Gegen die Ukrainerin Oleksandra Oliynykova (WTA 92) geriet Keys schnell mit 0:4 in Rückstand. Im Stil einer Championne drehte die Favoritin aber noch rechtzeitig auf, entschied den 1. Satz im Tiebreak und das Spiel später mit 7:6 (8:6), 6:1 für sich.

Schöne Geste von Keys beim Handshake

Mit Jelena Rybakina buchte auch eine der meistgenannten Titel-Favoritinnen ihr Ticket für die 2. Runde. Der grossgewachsenen Kasachin reichte im Duell mit Kaja Juvan (WTA 100) ein Break pro Satz, um mit 6:4, 6:3 zu gewinnen.

