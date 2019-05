Belinda Bencic ist in starker Form auf Sand. In Madrid besiegte die 22-Jährige die Nummer 1 Naomi Osaka und hielt gegen Simona Halep, amtierende Roland-Garros-Championne, lange mit.

Bencics Leistung im 2. Satz gegen Halep sei sogar «etwas vom Besten, was ich 2019 auf der Frauentour gesehen habe», meint Heinz Günthardt, SRF-Tennis-Experte.

Mit Leistungen wie in Madrid zeigt Bencic, dass sie auch auf Sand mithalten kann, obwohl diese Unterlage nicht ihre liebste ist. «So langsam kommt Bencic zur Überzeugung, dass sie gegen die Besten auf Sand bestehen kann», analysiert Günthardt.

Ebenfalls stark in Form sieht der Experte auch andere Schweizerinnen. «Bei den Frauen sieht es hervorragend aus», sagt Günthardt und spricht damit Jil Teichmann, Timea Bacsinszky und Stefanie Vögele an. Teichmann konnte das Sandplatzturnier in Prag gewinnen – es war ihr erster Turniersieg auf der Tour.

Auch auf Bacsinszky ist Günthardt gespannt: «Sie spielt sich auf Sand richtig in Form. Sand ist ihre beste Unterlage.»

Bacsinszky und Vögele sind beide beim Turnier im französischen Cagnes-sur-Mer angetreten. Dabei kam Bacsinszky in den Halbfinal und Vögele unterlag im Final am Sonntag gegen Bacsinszky-Bezwingerin Christina McHale 6:7 (4:7), 2:6.

