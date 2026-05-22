Legende: Der Halbfinal bedeutete Endstation Jil Teichmann. Freshfocus/Claude Diderich (Archiv)

Jil Teichmann (ATP 207) verpasst beim WTA-250-Turnier in Rabat den Einzug in den Final. Die Schweizer Linkshänderin scheiterte in Marokkos Hauptstadt an der Kroatin Petra Marcinko (WTA 76) 6:7 (2:7), 3:6.

Kämpferische Teichmann

Auch einen Tag nach dem kräftezehrenden, über drei Stunden dauernden Viertelfinal gegen die Marokkanerin Yasmine Kabbaj kämpfte Teichmann bis zuletzt. Die im WTA-Ranking auf Platz 207 geführte Seeländerin machte im ersten Satz ein 1:4 wett, ehe sie sich im Tiebreak doch noch geschlagen geben musste.

Im zweiten Umgang kam sie nach einem abgewehrten Matchball von 1:5 auf 3:5 heran. Erneut wurde sie für den Effort gegen die 20-jährige Weltranglisten-76. aber nicht belohnt. Teichmann nimmt aus Rabat aber wertvolle Weltranglistenpunkte mit, die sie im Ranking auf Platz 170 bringen werden.

Nächster Halt Paris

Als Nächstes steht für Jil Teichmann der Auftritt bei den French Open auf dem Programm, wo sie dank ihres geschützten Rankings teilnehmen kann. Dort trifft sie in der 1. Runde auf die Russin Ljudmila Samsonowa (WTA 20).