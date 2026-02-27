Mit dem Angriff auf die Ukraine werden Russlands Schulen zu Bühnen der Kriegspropaganda. Ein Lehrer filmt diesen Wandel.

Pascha ist pädagogischer Projektleiter in Karabasch. Die Stadt im Ural ist bekannt für ihre extrem hohe Belastung durch Schwermetalle und Schwefeldioxid.

Trotzdem liebt Pascha seine Heimat. Und seine Schüler lieben Pascha. Aber Pascha liebt das Unterrichten nicht mehr, seit Putin die Ukraine angegriffen hat.

Pflicht wird jäh zur Tugend

Schulveranstaltungen zu filmen, gehört zu Paschas Pflichten. Doch ab März 2022 dokumentiert er mit seiner Kamera, wie Kriegspropaganda das Schulwesen immer mehr von A bis Z durchdringt.

Mit seinem stillen Widerstand ist Pascha an der Schule allein. Der Geschichtslehrer Abdulmanow zum Beispiel vermittelt den von oben verordneten Patriotismus mit Begeisterung.

Der Schülerschaft wird erzählt: «Wie ihr wisst, leidet unter den Sanktionen nicht Russland, sondern Europa. Die Franzosen werden bald wie Musketiere auf Pferden reiten, und der Rest Europas auch.»

Stalins Schergen als Vorbilder

Videos von derartigen Lektionen muss Pascha auf eine Datenbank der Regierung hochladen. Als Beleg, dass die Schule auf Kurs ist.

Auch den Geschichtslehrer interviewt Pascha. Welche historischen Personen würde er gern treffen? Abdulmanow nennt drei Folterknechte von Diktator Stalin: «Sie hatten interessante Jobs.»

Hilfeleistung via Instagram

Während Abdulmanow zum Lehrer des Jahres der Gemeinde Karabasch gekürt wird, arbeitet Pascha im Geheimen an seiner filmischen Dokumentation. Via Instagram hat er vom renommierten Regisseurs David Borenstein die Zusage erhalten, ihm bei seinem Film zu helfen

Karabasch ist eine kleine Stadt, und Paschas Meinungsverschiedenheiten mit dem politischen Regime sprechen sich bereits herum. Aber seine Flucht gelingt im letzten Moment – mit Harddisks voller Filmaufnahmen im Gepäck.

Das preisgekrönte Werk «Ein Nobody gegen Putin» wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren gefilmt. Oft humorvoll, teils aber auch niederschmetternd, wird aufgezeigt, wie in Russland eine ganze Generation indoktriniert wird. Paschas mutige Aufnahmen bieten einen Einblick ins Herz der russischen Propaganda.