Das sind die acht Streaming-Highlights im Februar

Von Olympia, Familiendiskussionen und True Crime: Diese acht Highlights laufen im Februar im SRF-Stream.

1. Europameister 2025, Olympiagold 2026?

Lukas Britschgi wollte eigentlich nur aufs Eis, nie auf das Podest. 2025 wird er dann doch Europameister im Eiskunstlauf. Ein Spätzünder in einem Sport, der Talent und frühe Erfolge verlangt. Die Geschichte eines Nicht-Wunderkindes, das es mit enormer Disziplin, harter Arbeit und unerschütterlicher Leidenschaft bis an die Spitze geschafft hat, und nun auf einen Olympiasieg schielt.

Auf dünnem Eis Mit harter Arbeit zum Erfolg (Folge 1/3)

2. Ein spektakulärer Kunstraub wird neu aufgerollt

Palermo 1969: Drei Männer stehlen Caravaggios Meisterwerk «Christi Geburt». Lugano 2025: Als eine Leiche im See auftaucht und ein altes Foto den Toten mit dem verschwundenen Caravaggio zeigt, beginnt Journalistin Anna zu recherchieren. Ihre Spur führt sie nicht nur zum grössten Kunstraub Italiens, sondern auch zum ungeklärten Verschwinden ihres eigenen Vaters. Eine RSI-Serie nach wahren Begebenheiten.

La linea della palma mit Audiodeskription Familienzusammenkunft – mit Audiodeskription (Staffel 1, Folge 6)

3. Neues aus den Winterhütten

Laut miauend protestiert Kater Findus während des Helikopterflugs zur Etzlihütte auf 2000 Metern. Derweil kämpfen die Hüttenwarte der Finsteraarhornhütte mit gefrorenen Leitungen – die Gäste bleiben ohne Wasser. In der neuen Staffel «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten» wird es garantiert nicht langweilig.

SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten Katze mit Flugangst und neues Team (Staffel 6, Folge 1)

4. Zurück bei den Winzenrieds

Im Sommer 2024, vor der Wahl von Donald Trump, drehte Kathrin Winzenried einen ersten Film mit ihren amerikanischen Verwandten. Diskussionen über Politik waren schon damals heikel. Jetzt ist Kathrin Winzenried wieder in die USA gereist. Wie ist die Stimmung nach dem ersten Amtsjahr von Trump? Und wie spricht man über Politik, wenn sie mehr denn je trennt?

Reporter Meine Swiss-American Family und Trump – Ein Jahr danach | Teil 1

5. Akte eines Serienvergewaltigers

Es ist die Geschichte eines Skandals: Ein Mann aus dem Berner Oberland missbraucht über Jahrzehnte zahlreiche Frauen. Immer wieder gelingt es ihm zu fliehen und immer wieder gewähren ihm Behörden neue Chancen.

True Crime Schweiz Der Fall M. – Akte eines Serienvergewaltigers (Teil 1)

6. Lara Stalder: Bodychecks statt Pirouetten

Lara Stalder wollte wie ihr grosser Bruder auf das Eis. Aber während er Hockey spielte, schickte man sie zum Eiskunstlaufen. Das machte sie nur ehrgeiziger, dorthin zu kommen, wo sie wirklich hinwollte: aufs Hockeyfeld. Heute kämpft die Nati-Spielerin für die Professionalisierung des Frauen-Eishockeys.

Sportdokus Lara Stalder – Powerplay fürs Frauen-Eishockey

7. Hochzeit und ein knallhartes Team

In «Shotgun Wedding» wollen Tom und Darcy heiraten. Auf einer Privatinsel in Thailand. Doch es kommt alles anders, als die Hochzeit von Piraten gecrashed und die Gäste von den Piraten als Geiseln genommen werden. Eine Starbesetze Aktionkomödie mit Jennifer Lopez, Lenny Kravitz und Jennifer Coolidge.

Film «Shotgun Wedding» – Actionkomödie mit JLo und Jennifer Coolidge

8. Wer ist es?

Wer hat schon mal in einer Beziehung betrogen, wer ist ein Rapper und wer lebt von OnlyFans? In diesem unterhaltsamen Ratespiel rätseln jeweils zwei Gäste um die wahre Identität der ihnen vorgesetzen Personen. Ein Format, welches Denkanstösse liefert und zum Perspektivenwechsel und Mitraten einlädt.

Bounce Wer ist eine Drag Queen?

