Nach dem Spielenachmittag noch gemütlich einen Film schauen? Mit diesen Familienfilmen auf Play SRF startet man gut ins neue Jahr.

1. Mystère: Victorias geheimnisvoller Freund

Der Tod ihrer Mutter hat Victoria so sehr mitgenommen, dass sie sogar zu sprechen aufgehört hat. Ihr verständnisvoller Vater zieht mit der Achtjährigen in die Berge, um neu anzufangen. Sie lernen den Schäfer Bruno kennen, der mit einem Geschenk direkt in Victorias Herz trifft: einem Welpen. Doch der knuffige Mystère ist kein normaler Hundewelpe, sondern ein Wolf.

2. Molly Monster – der Kinofilm

Als Mollys Mutter ein Ei legt, das ihr Vater ausbrüten soll, geben sie Molly in die Obhut ihrer beiden Onkel und reisen zur Eierinsel, wo alle Monster geboren werden. Doch sie vergessen die Mütze, die Molly für das Mönsterlein gestrickt hat. Deshalb macht sie sich kurzerhand auf den Weg zu ihnen.

3. Sauvages – Tumult im Urwald

Die elfjährige Kéria aus dem indigenen Volk der Penan lebt mit ihrem Vater nahe dem Regenwald. Sie liebt Hip-Hop und auffällige Frisuren. Als sie Zeugin wird, wie auf einer Palmöl-Plantage eine Orang-Utan-Mutter getötet wird, rettet sie deren Baby und nennt es Oshi. Zur gleichen Zeit zieht ihr Cousin Selaï vor einem Konflikt mit Holzfirmen zu ihnen. Nach einem Streit flieht er mit Oshi in den Dschungel. Kéria folgt ihnen und entdeckt dabei den Wald – und ihre eigenen Wurzeln.

4. Giuseppe und der Wintergeist

Der kleine Igel Giuseppe verzichtet auf den Winterschlaf, weil er unbedingt Schnee sehen möchte. Mitten im Winter trifft er sich mit seinen Hasenfreunden, doch der Schnee bleibt aus. Enttäuscht machen sich die drei auf die Suche nach dem Winter. Unterwegs finden sie neue Freunde und erleben ein grosses Abenteuer.

5. Vanille – Abenteuerliche Ferien in der Karibik

Ferien auf Guadeloupe, anstatt mit Freundinnen Ski zu fahren. Das ist das Letzte, was Vanille will. Doch als ein mysteriöser Haardieb nachts die Frauen im Dorf ihrer Tante heimsucht, macht sich Vanille mit einem kleinen Waldgeist auf, diesem unfreundlichen Gesellen das Handwerk zu legen.

6. Lassie – Ein neues Abenteuer

Aus ruhigen Ferientagen wird für Flo und seine clevere Lassie nichts: Gemeinsam mit ihren Freunden nimmt er die Verfolgung einer Bande von Hundedieben in Südtirol auf. 2020 holte eine deutsche Produktion mit dem Film «Lassie – Eine abenteuerliche Reise» die berühmte Hündin nach einigen vereinzelten US‑Comebackversuchen wieder zurück ins Kino.

7. Asterix & Obelix im Reich der Mitte

Nach einem Putsch flieht die chinesische Prinzessin Wun Da zu den Galliern und bittet Asterix und Obelix um Hilfe. Daraufhin reisen sie nach China, um die Kaiserin zu befreien.

8. Di chli Häx

Die kleine Hexe tanzt trotz Verbot heimlich am Walpurgisnachtsfest mit und wird prompt ertappt. Zur Strafe muss sie das grosse Hexenbuch auswendig lernen. Doch dies erweist sich als gar nicht so einfach, zumal die böse Hexe Rumpumpel sie genau beobachtet.

9. Das Huhn, die Katze und andere Tiere

Auf einem Bauernhof leben Katze, Huhn und Küken zufrieden zusammen. Als eines Nachts der Wolf das Huhn entführt, nehmen die Katze und die Küken mutig die Verfolgung auf. Eine verrückte Verfolgungsjagd mit vielen Hindernissen beginnt.

10. Shana – Das Wolfsmädchen

Das indigene Mädchen Shana spielt wunderbar Geige. Doch seit dem Tod ihrer Mutter vergräbt sie sich in ihrer Trauer. Bis eine Lehrerin ihr Talent erkennt. Doch bevor Shana ihren Weg gehen kann, muss sie sich in einem traditionellen Ritual der Wölfin und den Geistern ihrer Ahnen stellen.