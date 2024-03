SRF baut das barrierefreie Angebot weiter aus: Neu können Menschen mit Sehbehinderung bei Liveübertragungen von Fussballspielen dank einer akustischen Beschreibung an der Partie teilhaben. Erstmals möglich ist dies beim Spiel des Schweizer Nationalteams der Männer am 26. März 2024 gegen Irland.

Das Länderspiel des Fussball-Nationalteams der Männer am 26. März gegen Irland hält eine wichtige Neuerung bereit: Die Liveübertragung von SRF wird erstmals audiodeskribiert. Auf dem zweiten Tonkanal kann eine akustische, hochdeutsche Beschreibung des Geschehens auf dem Rasen eingeschaltet werden. So können auch Blinde und Sehbehinderte an der Partie teilhaben.

Das Angebot realisiert SRF in Zusammenarbeit mit dem SRG-Unternehmen SWISS TXT und dem Verein Blind-Power. Vorerst steht es bei Liveübertragungen von Fussballspielen der Super League sowie des Schweizer Männer-Nationalteams zur Verfügung. Die betreffenden Spiele sind im TV-Programm auf srf.ch mit «AD» gekennzeichnet.

Schon gewusst? Box aufklappen Box zuklappen 2023 hat SRF fast 840 Stunden TV-Programm audiodeskribiert angeboten. Mehr zum SRF-Angebot mit Audiodeskription

Wichtiger Schritt fürs Publikum mit Sehbehinderung

Die Testphase Anfang Jahr sei gut verlaufen und man sei bereit, die Audiodeskription auf Livesport-Ereignisse auszuweiten, sagt Ana Bas, Leiterin Barrierefreies Angebot bei SRF. «Es war eine Herausforderung, aber ich bin sehr froh, dass dank der akustischen Beschreibung nun auch unser blindes und sehbehindertes Publikum an Fussballspielen teilhaben kann.»

Fussball begeistere regelmässig ein Millionenpublikum, deshalb sei es naheliegend, hier mit der Live-Audiodeskription von Sportanlässen zu beginnen. «Mittelfristig möchten wir das Angebot aber sicher auf weitere Sportarten und Wettkämpfe ausdehnen», sagt Ana Bas.