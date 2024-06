Play SRF bietet täglich Livestreams von Sendungen in Gebärdensprache. Sie sind auf srf.ch/gebaerdensprache, in der Play SRF App unter «Gebärdensprache» oder auch via HbbTV zu sehen.



Abrufbar sind folgende Sendungen:

«Schweiz aktuell in Gebärdensprache»

Montag bis Freitag, 19 Uhr

«Tagesschau und Meteo in Gebärdensprache»

täglich um 19.30 Uhr

«Rundschau in Gebärdensprache»

mittwochs, 20.05 Uhr

mittwochs, 20.05 Uhr «SRF Börse»

Montag bis Freitag, 19.25 Uhr

«Gesichter & Geschichten»

Montag bis Freitag, 18.35 Uhr

Erklärvideo: «Wo finde ich die Livestreams?» (2021)