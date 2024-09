Am 20. September 2024 trat die deutsche Sängerin Lea im Hallenstadion in Zürich auf. Mit im Publikum: fünf glückliche Gewinner:innen, die sich in einer Verlosung von Radio SRF Virus ein VIP Special Package sicherten.

«Wow», «Hammer», «Grandios»: So war es als VIP am Konzert von Lea

Am Tag des Konzerts trafen sich die fünf Glückspilze mit ihren Begleitpersonen voller Vorfreude am Empfang von SRF, wo sie von Radio SRF Virus-Moderatorin Anik Leonhardt bereits erwartet wurden. Denn ihr Gewinn beinhaltete nebst den Lea-Konzerttickets auch eine exklusive Führung durch die Räumlichkeiten im Leutschenbach.

Live «Bounce»-Sendung und Blick ins Studio der «Abstimmungs-Arena»

Gemeinsam schlenderte die Gruppe durch die Fernsehstudios, wo eine Überraschung auf sie wartete: Da es kurz vor dem Abstimmungssonntag im September war, konnten die Gewinner:innen einen Blick ins Studio der «Abstimmungs-Arena» werfen, in welchem wenig später eine Sendung startete. Von den Fernsehstudios ging die Führung weiter in Richtung Radio Hall. Als Radio SRF Virus-Hörer:innen interessierte die Gruppe dabei natürlich insbesondere das Studio ihres Lieblingsradios. Im Virus-Studio moderierte Pablo Vögtli just in dem Moment eine «Bounce»-Sendung und ermöglichte seinen Besucher:innen einen einzigartigen Einblick in die Sendung.

Ich fand es cool, beim SRF hinter die Kulissen zu blicken und einmal die verschiedenen Studios zu sehen.

Zudem erzählte er spannende Geschichten aus seinem Arbeitsalltag und nahm sich Zeit für persönliche Fragen aus der Gruppe.

Lea-Konzert mit optimalem Blick auf die Bühne

Nach einem Apéro in der Radio Bar ging es direkt weiter Richtung Hallenstadion zum gemeinsamen Konzertbesuch. Da das Wetter mit Sonnenschein traumhaft schön war, schlenderte Anik Leonhardt mit ihren Gästen gleich zu Fuss entlang der Bahngleise zum Hallenstadion. Dort angekommen, warteten in einem exklusiven Studio, das ganz im Grün des Radiosenders SRF Virus gestaltet war, beste Plätze auf die Gewinner:innen. Im Studio konnte die Gruppe das Konzert von Lea dank der optimalen Sicht auf die Bühne in vollen Zügen geniessen.

Für mich als kleine Person war es im Studio perfekt, da ich zur Abwechslung bei einem Konzert alles sehen konnte.

Unter den Gewinner:innen war auch die neunjährige Lea, die an der SRF-Führung und dem Konzertbesuch gemeinsam mit ihrem Vater teilnahm.

Ich heisse auch Lea und bin der grösste Lea-Fan der Welt.

Für die kleine Lea war es der erste Konzertbesuch. Ihre Freude und Begeisterung, die Sängerin Lea live auf der Bühne zu sehen, steckten während des Events die ganze Gruppe an.

Die leuchtenden Augen meiner Tochter zu sehen war unbezahlbar.»

Die Zitate der Gäste sprechen für sich: Das VIP Special Package von Radio SRF Virus für das Konzert von Lea bescherte den Gewinner:innen einen rundum gelungenen Tag, der lange in Erinnerung bleiben wird!

Impressionen vom gemeinsamen Lea-Konzertbesuch