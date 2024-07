Nationale Auszeichnungen

Mai 2024

Prix Walo

SRF gewann bei der Verleihung des 48. Prix Walo mehrere Preise: Fernsehreporterin und Moderatorin Mona Vetsch wurde als Publikumsliebling ausgezeichnet. Die Spionageserie «Davos 1917» erhielt die Ehrung als beste TV-Produktion und deren Hauptdarstellerin Dominique Devenport als beste Schauspielerin. Ausserdem wurde die SRF-Koproduktion «Bon Schuur Ticiono» über eine einsprachige Schweiz zur besten Filmproduktion gekürt. Der Prix Walo, seit 1974 vergeben, gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Schweizer Unterhaltungsbranche.

April 2024

Medienpreis Aargau/Solothurn

Die TV-Journalistin Wilma Hahn erhielt den Medienpreis Aargau/Solothurn in der Kategorie TV/Video für ihren «Schweiz aktuell»-Beitrag über trauernde Kinder. Radio-Journalistin Maj-Britt Horlacher gewann den Preis in der Sparte Radio/Audio für ihren «Zeitblende»-Beitrag «Andreas Keller-Jäggi und das Schächtverbot: Tierliebe oder Judenhass?».

April 2024

Swiss Press Award

Moderator und Bundeshaus-Korrespondent Dominik Meier gewann den Swiss Press Award Audio für die «Samstagsrundschau» auf Radio SRF 1. In der Kategorie Video belegte Auslandkorrespondent Peter Balzli den zweiten Platz für die «10 vor 10»-Reportage «Ethnische Säuberung per Gesetz in Südserbien». Stefanie Hablützel erhielt in der Kategorie Local den dritten Platz für ihre Berichterstattung zum Nazi-Denkmal in Chur.

Audio Nazi-Stein in Chur #1: Vermoost und vergessen 26:01 min, aus Zeitblende vom 27.01.2023. Bild: Aufnahme von 1958, Quelle: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge abspielen. Laufzeit 26 Minuten 1 Sekunde. Audio Nazi-Stein in Chur #2: Sprengen oder erhalten? 27:39 min, aus Zeitblende vom 11.02.2023. Bild: Der Nazistein 1958 und 2022 (Quellen: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge / Stefanie Hablützel) abspielen. Laufzeit 27 Minuten 39 Sekunden.

April 2024

Katholischer Medienpreis

Kultur-Redaktorin Nicole Freudiger gewann den Katholischen Medienpreis für ihren Podcast «Nonne mit 27 – Warum junge Menschen heute noch ins Kloster ziehen». Darin erzählt sie unter anderem die Geschichte einer 27-jährigen Novizin, die sich für das Leben als Dominikanerin entschieden hat.

März 2024

Swiss Podcast Awards

Der SRF-Podcast «Syk​ora Gisler» erhielt bei den Swiss Podcast Awards in der Kategorie «Sport» eine Juryauszeichnung. In ihrem Fussball-Podcast unterhalten sich SRF-3-Moderator Tom Gisler und «Zwölf»-Chefredaktor Mämä Sykora mit Haltung, Herz und einer guten Prise Humor über ihr Lieblingsthema. Dazu stösst jeweils ein prominenter Gast, der das Duo mit scharfer Zunge und genauso viel Fussballherz ergänzt.​

März 2024

Schweizer Filmpreis 2024

Drei SRF-Koproduktionen gewannen bei der Verleihung des Schweizer Filmpreis in fünf Kategorien: «Blackbird Blackbird Blackberry» von Elene Naveriani erhielt die Auszeichnungen «Bester Spielfilm», «Bestes Drehbuch» und «Beste Montage». Der Film handelt von der 48-jährigen Ethéro, die sich, in einem kleinen Dorf lebend, zwischen einem unabhängigen Leben oder der Beziehung zu einer grossen Liebe entscheiden muss. «Bester Dokumentarfilm» wurde «Die Anhörung» von Lisa Gerig. Er handelt von vier abgewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die die Anhörung zu ihren Fluchtgründen nachstellen und damit den Kern des Asylverfahrens beleuchten. Der Film gibt zum ersten Mal Einblick in die heikle Anhörungssituation und stellt damit das Asylverfahren selbst in Frage. Den Quartz in der Kategorie «Bester Kurzfilm» erhielt «La Gravidité» von Jela Hasler. Darin kommt die Protagonistin Laurianne beim Warten auf das Ergebnis ihres Schwangerschaftstests ins Hadern. Nicht mit der Entscheidung, was zu tun ist, sondern mit der Verantwortung und der Frage, wie allein sie damit ist.

Januar 2024

Solothurner Filmtage:

Prix de Soleure und Prix du Public

Drei SRF-Koproduktionen gewannen an den 59. Solothurner Filmtagen: Der Prix de Soleure der 59. Solothurner Filmtage ging an den Dokumentarfilm «Die Anhörung» von Lisa Gerig. «Echte Schweizer» von Luka Popadić wurde mit dem Prix du Public ausgezeichnet und den Publikumspreis für den besten Animationsfilm erhielt der an der Hochschule Luzern produzierte Film «Crevette».

Januar 2024

Solothurner Filmtage:

Prix Swissperform

Im Rahmen der Solothurner Filmtage haben zwei Darstellerinnen und Darsteller von SRF-Serienproduktionen den Schauspielpreis Prix Swissperform erhalten. Den Preis für die beste Hauptrolle erhält Dominique Devenport für ihre Rolle als Krankenschwester Johanna Gabathuler in der historischen Spionage-Serie «Davos 1917». Carol Schuler wird mit dem Jurypreis für ihre Rolle als Zürcher «Tatort»-Komissarin ausgezeichnet.

00:40 Video Trailer zu «Davos 1917» Aus Kultur Webvideos vom 15.11.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Internationale Auszeichnungen

März 2024

Deutscher Fernsehkrimi-Preis

Lorenz Langenegger und Stefan Brunner, Drehbuchautoren des Schweizer «Tatort» mit dem Titel «Von Affen und Menschen», gewannen im Rahmen des deutschen Fernsehkrimi-Festivals in Wiesbaden den «Sonderpreis Drehbuch». In der prämierten Folge beschäftigen mysteriöse Mordfälle die Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott – darunter ein toter Schimpanse.

00:26 Video Tatort von Affen und Menschen Aus Trailer vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.