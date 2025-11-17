 Zum Inhalt springen

1200 Lebensmittel untersucht Kaum erhöhte PFAS-Werte in tierischen Lebensmitteln gefunden

17.11.2025, 09:05

  • Der Verband der Kantonschemiker und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) untersuchten rund 1200 tierische Lebensmittel und Milchprodukte in der Schweiz und Liechtenstein auf PFAS.
  • Fast alle Proben hielten die gesetzlichen Höchstwerte ein, wobei nur 0.8 Prozent der tierischen Lebensmittel beanstandet werden mussten, wie es in einer Mitteilung heisst.
  • Obwohl kein generelles Problem festgestellt wurde, werden die Kontrollen aufgrund der weiten Verbreitung von PFAS fortgesetzt, schreibt der Verband der Kantonschemiker der Schweiz.

++ Folgt mehr ++

SRF 1, Nano, 12.11.2025, 6:15 Uhr ; 

