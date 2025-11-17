Inhalt

1200 Lebensmittel untersucht - Kaum erhöhte PFAS-Werte in tierischen Lebensmitteln gefunden

Der Verband der Kantonschemiker und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) untersuchten rund 1200 tierische Lebensmittel und Milchprodukte in der Schweiz und Liechtenstein auf PFAS.

Fast alle Proben hielten die gesetzlichen Höchstwerte ein, wobei nur 0.8 Prozent der tierischen Lebensmittel beanstandet werden mussten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Obwohl kein generelles Problem festgestellt wurde, werden die Kontrollen aufgrund der weiten Verbreitung von PFAS fortgesetzt, schreibt der Verband der Kantonschemiker der Schweiz. ++ Folgt mehr ++

SRF 1, Nano, 12.11.2025, 6:15 Uhr ; srf/lehl