- Der Verband der Kantonschemiker und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) untersuchten rund 1200 tierische Lebensmittel und Milchprodukte in der Schweiz und Liechtenstein auf PFAS.
- Fast alle Proben hielten die gesetzlichen Höchstwerte ein, wobei nur 0.8 Prozent der tierischen Lebensmittel beanstandet werden mussten, wie es in einer Mitteilung heisst.
- Obwohl kein generelles Problem festgestellt wurde, werden die Kontrollen aufgrund der weiten Verbreitung von PFAS fortgesetzt, schreibt der Verband der Kantonschemiker der Schweiz.
