Ursprünglich stammt sie aus Südostasien, wo sie vorwiegend in Baumhöhlen brütet. Als die Waldgebiete jedoch zunehmend zum Siedlungsraum wurden, drang die Waldbewohnerin in städtische Gebiete vor. Seither hat sich die Tigermücke an die dortigen Bedingungen angepasst.

Mit dem globalen Handel und Reiseverkehr breitet sich die Tigermücke weltweit aus. Besonders bedeutsam dabei sind Altreifenlieferungen: Die Mücke legt ihre trockenresistenten Eier darin ab und reist so zwischen Kontinenten.

In Europa wurde sie erstmals 1979 in Albanien entdeckt. Mittlerweile hat sie sich im ganzen Mittelmeerraum und auch in weiten Teilen nördlich davon ausgebreitet.