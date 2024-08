Legende: Bauarbeiter sind der Sommerhitze speziell ausgesetzt. Imago Images / Depositphotos

Gemäss schweizerischem Arbeitsgesetz sind Arbeitgeber verpflichtet, die Gesundheit ihrer Angestellten zu schützen: Sie haben eine «Fürsorgepflicht».

In den Verordnungen zum Arbeitsgesetz wird Hitze bei der Arbeit als besonderes Risiko erwähnt. Es gibt in der Schweiz zwar keinen allgemeinen Schwellenwert für hitzefrei, aber das Thema beschäftigt Gewerkschaften und Arbeitgeber gleichermassen. In der Baubranche zum Beispiel wollen sich die Sozialpartner jetzt darauf einigen, dass ab 33 Grad die Arbeit niedergelegt wird.