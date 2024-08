Das Team nutzte Drohnen mit montierten Infrarot-Wärmebildkameras, um an heissen Tagen die Temperatur der obersten Blattschicht in Wäldern in der Schweiz, Frankreich und Spanien zu messen. Zusätzlich massen die Forschenden an den Zweigen in den Wipfeln die Fotosynthese und den Wasserverlust der Blätter.

Im Baselbieter Jura, wo die Traubeneichen (Quercus petraea) bis zu 30 Meter hoch sind, verwendeten sie einen Kran, um in luftige Höhen zu gelangen. In Frankreich reichten Gerüste, um die Steineichen (Quercus ilex) zu vermessen. In Spanien waren keine Hilfsmittel nötig, da die Kermes-Eichen (Quercus coccifera) nur 1,5 Meter hoch sind.