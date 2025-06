Yadavs Team hatte festgestellt, dass der Taurinspiegel im Blut bei Mäusen, Affen und Menschen im Alter abnimmt. Erhielten Mäuse die Substanz als Ergänzungsmittel, waren sie gesünder und machten einen jüngeren Eindruck als die Tiere der Kontrollgruppe, sagte der Forscher 2023 vor den Medien. «Die Taurin-Mäuse waren schlanker, hatten dichtere Knochen, stärkere Muskeln, sie waren vifer, weniger ängstlich, und ihr Immunsystem schien jünger.»

Taurin wurde 1827 von zwei deutschen Wissenschaftlern aus der Ochsengalle isoliert. Daher stammt auch die Bezeichnung: «Taurin», aus dem Lateinischen taurus beziehungsweise Griechischen tauros, der Stier.

Alle Tiere, also auch der Mensch, enthalten und benötigen Taurin im Körper. Der grösste Teil davon befindet sich in den Muskelzellen, der Rest vor allem in Gehirn, Herz und Blut. Auch in der Muttermilch ist es vorhanden. Der Mensch braucht Taurin für die Bildung von Gallensäure, darüber hinaus ist die Substanz auch für die Entwicklung des Hirns und des Herzens wichtig.