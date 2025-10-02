Immer schneller, immer höher, immer weiter: Extremsport bringt Menschen an ihre Grenzen – und darüber hinaus. Was treibt die Athletinnen und Athleten an? Wo ist die Grenze zwischen gesunder Herausforderung und krankem Drang?

Triathlon unter sengender Sonne, Ultratrail, Ironman, Bergläufe – Extremsportanlässe werden immer beliebter. Warum macht man das? Ein Besuch beim Inferno-Halbmarathon in Lauterbrunnen, wo Amateursportlerinnen und -sportler 21 Kilometer aufs Schilthorn laufen und dabei 2175 Höhenmeter zurücklegen, soll Antworten liefern.

Um überhaupt in der Lage zu sein, die extreme Laufstrecke zu meistern, braucht es viel Vorbereitung. Drei bis viermal in der Woche Laufen, 10 bis 15 Stunden, 70 bis 100 Kilometer geben Athletinnen und Athleten als Trainings-Pensum an.

Wie man gesund Extremsport treibt Box aufklappen Box zuklappen Marc Maurer ist als Notarzt mit einem grossen Team von Samaritern und Ärzten für die medizinische Betreuung am Inferno-Triathlon und Halbmarathon zuständig. Er hält Extremleistungen grundsätzlich für gesund, solange folgende Punkte beachtet werden: Gute Vorbereitung. Nicht nur Lauftraining, sondern auch ohne Druck auf einen Berg laufen und sich so an die Wettkampfsituation herantasten.

Verletzungen gut auskurieren, auch in den Trainingsphasen. Übertraining vermeiden.

Seine eigenen Grenzen, seine Leistungsfähigkeit kennen.

Sich am Wettkampf selbst nicht durch den Wettkampfdruck zu Leistungen zwingen, die der Körper nicht erbringen kann. Dazu gehört auch, auf den Wettkampf zu verzichten, wenn man nicht fit ist, zum Beispiel eine Erkältung oder eine Grippe hat.

Verletzungen und Schmerzen gehören dazu

Bei soviel Training steigt das Risiko, den Körper zu überfordern und Verletzungen zu riskieren.

Sehr hoch ist das Verletzungsrisiko bei den Ultratrails, der weltweit durchgeführten Goldentrail-Serie. Die technisch anspruchsvollen Strecken führen nicht nur den Berg hoch, sondern auch auf teilweise extrem steilem und rutschigem Geländer hinunter.

Das Vater-Sohn-Duo Frédéric und Matéis Dusanter reizt vor allem, dass sie sich am Goldentrail-Finale im Tessin mit den besten der Welt messen können. Fréderic startet mit Schmerzen in Knien und Knöcheln, Matéis mit einem geschwollenen, verstauchten Fuss.

«Wir haben das Ziel, bis zum Ende zu gehen, also gehen wir bis zum Ende – um jeden Preis. Ich weiss, dass wir unserem Körper nichts Gutes tun. Aber wir bringen zu Ende, was wir uns vorgenommen haben.» Sportlicher Ehrgeiz ohne Rücksicht auf Verluste – damit sind sie nicht die einzigen.

Wann ein medizinischer Check-up empfohlen ist Box aufklappen Box zuklappen Ein Gesundheitscheck soll Schwachstellen im Herz-Kreislauf-System, den Gelenken oder Muskeln mithilfe eines Belastungs-EKGs aufzeigen. Der Sportmediziner Arno Schmidt-Trucksäss von der Universität Basel empfiehlt den Gesundheitscheck bei Männern ab dem Alter von 50 Jahren und bei Frauen ab 60 Jahren bei jeglicher moderaten körperlichen Aktivität und wenn Vorerkrankungen bestehen: «Weil man damit vermeiden kann, dass Komplikationen auftreten.» Was ein moderates Training für den Körper bedeutet, hängt mit der persönlichen Konstitution und Fitness zusammen. Als Grundregel gilt das Motto «Walk and Talk»: Wer sich beim Sport noch unterhalten kann, trainiert moderat. Wer ein intensives Training vorhat, dem empfiehlt der Sportmediziner ein Check-up in jedem Fall.

Der professionelle Ehrgeiz der Amateure

Im Zentrum für Sportmedizin im Spital La Tour in Genf registriert man immer mehr Verletzungen von ambitionierten Amateur-Sportlern. Sie streben Leistungen wie Profis an, ohne ein professionelles Umfeld zu haben, stellt Sportmediziner Boris Gojanovic fest.

«Die Amateure werden immer professioneller, ohne Profis zu sein. Sie haben einen Job nebenbei. Oft nicht die Mittel richtig zu trainieren: Sie haben weder das Umfeld noch das Coaching und alles, was man bräuchte. Sie sind keine Profis, streben aber nach Leistungen in der Grösse XXL.»

Wenn die Leidenschaft zur Sucht wird

Der sportliche Ehrgeiz kann schnell n die Sucht führen. Berichte von Betroffenen mit Sportsucht zeigen: Der Weg aus der Sucht ist lang, manchmal brauchen sie mehrere Anläufe unter therapeutischer Begleitung.

Bin ich sportsüchtig? Box aufklappen Box zuklappen Eine Sportsucht kann bereits bei sechs bis sieben Stunden Sport pro Woche vorliegen. Typische Merkmale sind: Sport als Lebensmittelpunkt

Hohes Trainingspensum trotz ausgefülltem Alltag

Vernachlässigung von Beruf und/oder Familie und anderen sozialen Kontakten

Training auch bei Krankheit oder Verletzung

Gereiztheit oder Unwohlsein bei Verzicht oder Pensum-Reduktion

Kein Ruhetag ohne Sport

Betroffene merken zwar, dass die eigene Sportroutine dem Körper nicht mehr guttut, haben aber die Kontrolle verloren und trainieren trotzdem weiter: «Sie brauchen den Sport, um sich ausgeglichen zu fühlen», sagt Flora Colledge, die selbst erfolgreiche Extrem-Triathletin ist und an der Uni Luzern zu Sportsucht geforscht hat.

Sportsucht: Enorme Belastung für Betroffene und ihre Familie

Fällt ein Training aus, ist das für Betroffene fatal: «Sie haben depressive Gedanken, sind enorm gereizt und gestresst», beschreibt die Forscherin typische Symptome bei Sportsucht.

Flora Colledge empfiehlt, das eigene Sportverhalten spätestens zu hinterfragen, «wenn Sie merken, dass der Sport nicht mehr Stresspuffer ist, sondern selbst zur Stressquelle wird.» Denn, wenn der Sport die oberste Priorität im Leben ist, führe das häufig auch zu Konflikten im sozialen Umfeld.

Spätestens dann verfehlt der Sport seinen ursprünglichen Sinn und Zweck: Der Gesundheit dienen.