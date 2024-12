Häusliche Gewalt bezeichnet das Androhen oder Ausüben von Gewalt. Und zwar innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder partnerschaftlichen Beziehung. Diese Gewalt kann physisch, psychisch, sexuell oder ökonomisch sein.

Wie die Geschäftsführerin der Stiftung Frauenhaus Zürich Anja Derungs betont: «Häusliche Gewalt passiert an einem Ort, der eigentlich für Geborgenheit und Sicherheit steht, nämlich zu Hause. Und dennoch hat häusliche Gewalt nichts mit einem Beziehungsproblem oder Familienstreitigkeiten zu tun. Denn häusliche Gewalt passiert nicht auf Augenhöhe – es geht um Macht, Machtausübung oder Machterhalt. Das Ziel häuslicher Gewalt besteht meistens darin, die Partnerin zu kontrollieren, zu dominieren, einzuschüchtern oder zu bestrafen. Häusliche Gewalt ist kein normaler Streit und meistens nicht ein einmaliger Gewaltausbruch, sondern ein wiederholtes, systematisches Gewaltverhalten.»

Häusliche Gewalt ist in der Schweiz weit verbreitet. So schreibt 2023 das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG, dass jedes Jahr durchschnittliche 25 Personen infolge häuslicher Gewalt sterben. Also durchschnittlich eine Person alle zwei Wochen. Die Mehrheit der Getöteten sind Frauen. Und gemäss Zahlen des EBG von 2020 hat jeder fünfte Jugendliche in der Vergangenheit Gewalthandlungen zwischen seinen Eltern beobachtet.

Unterstützung für Betroffene bieten verschiedene kantonale Beratungsstellen , das Mädchenhaus Zürich , Männerberatungen und die Frauenhäuser .