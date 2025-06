Barbara Schmidt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie der Universitätsklinik Jena. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit den Auswirkungen positiver Suggestionen und Hypnose auf Angst und Stress in Gehirn und Körper. Sie wendet Hypnose auch selbst an. Ihr jüngst publiziertes Buch zum Thema trägt den Titel: «Angst? Frag doch einfach! Klare Antworten aus erster Hand», erschienen im Verlag UTB.