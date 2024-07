Was wir von unserem Haar sehen, ist nur ein kleiner Teil des Haars: der sogenannte Haarschaft. Fürs Haarwachstum verantwortlich ist dieser Haarteil allerdings nicht. Dafür sorgt nämlich die tiefer in der Haut liegende Haarzwiebel (das untere Ende der Haarwurzel). Sie ist die eigentliche Wachstumszone des Haars.

Unser Haar wächst nicht kontinuierlich, sondern in Phasen. Etwa 80 Prozent unserer Haare befinden sich in der sogenannten Wachstumsphase: In der Haarzwiebel bilden sich fortlaufend Zellen, die sich von unten an das Haar ankleben. Das Haar schiebt sich allmählich aus der Haut heraus und wächst in die Länge. Bis sich die Haarwurzel von ihrer Verankerung – und damit auch von ihrer Blutversorgung – ablöst. Es folgt die Übergangsphase: Das Haar drückt sich langsam aus der Haut heraus und fällt schliesslich aus. In der anschliessenden Ruhephase beginnen sich am Grund des „leeren“ Haarkanals allerdings bereits wieder Zellen zu vermehren. Und setzen sich zu einem neuen Haar zusammen: Die nächste Wachstumsphase beginnt.