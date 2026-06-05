Social-Media-Videos, Push-Nachrichten oder Chats fördern vor allem kurzfristige Aufmerksamkeit – oft unbewusst. «Dadurch wird die Fähigkeit zur Daueraufmerksamkeit tendenziell weniger trainiert», erklärt Barbara Studer, Neurowissenschaftlerin an der Universität Bern. «Entsprechend fällt es zunehmend schwerer, sich über längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren.»

Langzeitstudien deuteten darauf hin, dass die Fähigkeit zur anhaltenden Konzentration insgesamt abnehme, so Studer. Besonders betroffen seien 8- bis 22-Jährige: Ihr Frontalcortex – jener Hirnbereich, der unter anderem für Konzentration, Impulskontrolle und Planungsfähigkeit verantwortlich ist – sei noch nicht vollständig ausgereift. «Einflüsse durch unstrukturierte oder unachtsame Mediennutzung wirken sich in diesem Alter stärker aus», erklärt sie.

Auch die Neuropsychologin Katja Margelisch beobachtet diese Entwicklung in ihrer Praxis. Sie berät Lehrpersonen und sieht, wie sich veränderte Aufmerksamkeitsmuster im Schulalltag bemerkbar machen. Viele Schülerinnen und Schüler hätten oft Mühe, sich länger auf etwas konzentrieren zu können. Sie würden schneller abschweifen und schafften es schlecht, an einer Aufgabe dranzubleiben, so die Expertin.

Gleichzeitig gilt: Die Konzentrationsfähigkeit bleibt ein Leben lang formbar. Sie lässt sich durch gezielte, alltagstaugliche Strategien verbessern.