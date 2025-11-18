Diese Ameise stürzt die Königin und besteigt den Thron sogleich selbst – ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen.

Für Laien mag sie aussehen wie jede andere Ameise. Doch das ist sie nicht. Sie ist eine Meisterin der Manipulation und erobert Kolonien. Wie brutal sie vorgeht, dokumentieren jetzt erstmals japanische Forschende.

Zuerst dringt die Parasitin ins fremde Nest ein. Da Ameisen in einer Welt der Gerüche leben, würde ihr Eigenduft sie schnell verraten. Deshalb nimmt sie den Geruch der Arbeiterinnen an. So kann sie sich unbemerkt ins Nest einschleichen.

Im Inneren sucht sie die Königin auf und besprüht sie mit einer stark riechenden Substanz. Dieser Geruchsalarm lässt die Königin für ihre eigenen Arbeiterinnen wie eine Feindin erscheinen.

Die Arbeiterinnen beginnen, ihre eigene Mutter anzugreifen. Die Parasitin heizt den Angriff immer wieder mit neuen Sprühstössen an - bis die Königin tot ist.

Danach ist der Weg frei: Die Betrügerin besteigt den Thron und wird von den Arbeiterinnen als neue Herrscherin versorgt.

Die Forschenden vermuten, dass auch andere Arten ähnliche Strategien nutzen und wollen dies nun untersuchen.