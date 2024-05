Forschende der Universität Wien und der TU München haben sich 70 Baumarten an fast 240’000 Standorten in ganz Europa vorgenommen und eine gewaltige Datenmenge ausgewertet.

Resultat: Je nachdem, wie stark sich der Klimawandel entwickelt, gedeihen im Jahr 2100 bis zu 50 Prozent der Baumarten an ihren jetzigen Standorten nicht mehr. Es wird ihnen zu heiss. Andererseits ist es für etwa 50 Prozent der Baumarten, die in Zukunft an neuen Standorten gut gedeihen würden, im Moment noch zu kalt.