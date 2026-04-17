Pottwal-Klicks ähneln der menschlichen Sprache erstaunlich stark. Das stellt die Einzigartigkeit unserer Sprache infrage.

Pottwale kommunizieren mit Klicks, sogenannten Codas – diese sind weit mehr als simple akustische Signale. Sie folgen komplexen Mustern, die verblüffende Parallelen zu unserer Sprache zeigen. Forschende um den Linguisten Gašper Beguš berichten nun von einer Art «Vokalsystem».

Lange konzentrierte sich die Forschung auf die Struktur der Coda-Sequenzen: also auf die Anzahl Klicks und die zeitlichen Abstände dazwischen. Neue Analysen zeigen nun, dass das Kommunikationssystem der Pottwale deutlich vielschichtiger ist.

In ihrer aktuellen Studie argumentiert das Team um Beguš, dass die Coda-«Vokale» nicht nur oberflächliche Ähnlichkeiten mit unseren Vokalen aufweisen. Vielmehr teilen sie auch strukturelle Eigenschaften.

Dass eine so fremde Spezies wie der Pottwal über eine derart differenzierte Kommunikation verfügt, stellt eine gängige Annahme infrage: die Einzigartigkeit unserer Sprache. Stattdessen deutet sich an, dass Sprache – oder zumindest sprachähnliche Systeme – in der Evolution womöglich kein Einzelfall ist.