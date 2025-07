Bild 1 von 11. Schmuckkörbchen oder Cosmea (Cosmos bipinnatus). Diese wohlklingende Pflanze ist nicht heimisch in der Schweiz. Sie besitzt schlichte rot, rosa oder weisse Blüten in Schalenform. Beheimatet ist sie in Mexiko und Brasilien und wird neben Bienen auch gerne von Schmetterlingen besucht.

Bildquelle: IMAGO CHROMORANGE.

1 / 11