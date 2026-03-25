Bild 9 von 11. Weissstorch. Weissstörche sind typische Zugvögel, die den Winter in Südeuropa oder Afrika verbringen. Immer mehr Individuen bleiben aber in der Schweiz. Da die Winter schneeärmer und milder werden, finden sie auch hier genug Regenwürmer oder Mäuse zum Fressen.

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