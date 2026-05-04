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Q&A Fragen und Antworten Chat zum Thema «Hartnäckige Infekte»

04.05.2026, 08:59

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Leiden Sie an einem hartnäckigen Infekt? Klingt er einfach nicht ab oder kehrt er immer wieder zurück? Gibt es Alternativen zum Einsatz von Antibiotika? Und wie kann man sich vor resistenten Keimen schützen?

Lucas Boeck, Silvio Brugger und Alexander Harms beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

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Die Fachrunde des PULS-Chats.
Legende: Lucas Boeck, Silvio Brugger und Alexander Harms SRF

PD Dr. Lucas Boeck
Kaderarzt Pneumologie
Forschungsgruppenleiter DBM Universität Basel
Universitätsspital Basel

Prof. Silvio Brugger
Leiter Spitalhygienelabor
Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene
Universitätsspital Zürich

Prof. Alexander Harms
Phagenforscher
Labor für Molekulare Phagenbiologie
ETH Zürich

SRF 1, Puls, 4.5.2026, 21:05 Uhr ; 

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