Depressionen und Angststörungen nehmen unter Jugendlichen zu. Ein Drittel der jungen Menschen in der Schweiz leidet laut Unicef an psychischen Problemen. Welche Gründe stecken hinter der Zunahme und was kann den Jugendlichen helfen? Die Antworten wie auch einen authentischen Einblick in das Leben mit Depressionen liefert «Input».

Ausserdem: Lernen Sie Gölä im «Focus» von seiner persönlichen Seite kennen, tauchen Sie mit «Sounds! Zentrale» in True-Crime-Fälle der Musikgeschichte ein und erfahren Sie bei «News Plus» , welches Tier in der Nordwestschweiz für Aufregung sorgt.

Sarah Morger SEO-Managerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sarah Morger hat Publizistikwissenschaft studiert und ist begeisterte Podcast-Hörerin. Durch ihre Tätigkeit als SEO-Managerin (Suchmaschinenoptimierung) bei SRF seit 2021 ist sie mit den Podcasts im SRF-Universum bestens vertraut.

1. Gölä: Schweizer Musiker und «Büezer»

Er rockt die Bühne vor einem Riesenpublikum, sitzt in seiner Freizeit aber am liebsten auf seinem Bagger und renoviert alte Häuser: Marco Pfeuti, besser bekannt unter seinem Künstlernamen «Gölä». Im «Focus» spricht er über seine konfliktreiche Kindheit, seinen Wunsch nach Freiheit und seinen musikalischen Durchbruch. Das ehrliche Gespräch zeigt, wie Göläs Werdegang auch seine Musik prägte.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die den Menschen hinter der rauen Stimme kennenlernen möchten.

2. Einblick in das Leben mit psychischen Problemen

Die 19-jährige Tosca kämpft seit Jahren mit Depressionen. Im «Input» erzählt sie von den Anfängen und auch, welchen Effekt das Homeschooling während der Corona-Pandemie auf ihren psychischen Gesundheitszustand hatte. Tosca ist dabei kein Einzelfall – vielen Jugendlichen geht es psychisch schlecht. Weshalb Jugendliche vermehrt unter Depressionen leiden und welchen Einfluss die Pandemie hatte, ordnet Schulpsychologe Peter Sonderegger ein.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer authentisch erfahren möchte, welche Herausforderungen das Leben mit psychischen Problemen bringt.

3. Waschbär-Alarm in der Nordwestschweiz

Er ist süss, flauschig und geschickt: der Waschbär. Das Tier steht aber nicht aufgrund seines Jö-Effekts in den Schlagzeilen – denn er gefährdet heimische Arten und richtet Schäden an. Das Tier verbreitet sich in der Nordwestschweiz und treibt insbesondere im Baselbiet sein Unwesen. Weshalb der Waschbär in der Schweiz nicht willkommen ist und wie man sich bei einer Sichtung am besten verhält, verrät «News Plus».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die sich leicht von einem herzigen Tier täuschen lassen.

4. Lennon, 2Pac und Manson: True Crime in der Musikwelt

Der SRF 3-Podcast rund um Musik und Popkultur trifft auf True Crime: Die beiden Hosts Lea Inderbitzin und Claudio Landolt blicken gemeinsam mit Dominic Dillier in «Sounds! Zentrale» auf die bedeutendsten Mordfälle in der Musikwelt. Dabei kommen die Mordfälle von Musikgrössen wie 2Pac, Pantera und der wohl berühmteste, John Lennon, zur Sprache. Der britische Sänger und Mitgründer der Band «The Beatles» wurde 1980 in New York von einem Fan erschossen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mehr über True Crime in der Musikwelt erfahren möchten.