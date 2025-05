Eine Pilotstudie belegt seit 1950 über tausend Missbrauchsfälle in der römisch-katholischen Kirche. Wer sind diese Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt im kirchlichen Umfeld wurden und wie geht es ihnen heute? Darüber berichtet Journalistin Helen Arnet in «News Plus Hintergründe». Sie hat sich mit Menschen getroffen, die über das Erlittene sprechen – und das ist alles andere als selbstverständlich, wie in der Folge deutlich wird.

Zudem: «International» erzählt von Menschen, die in stillgelegten Goldminen Südafrikas ihr Leben riskieren, die «Sternstunde Philosophie» fragt nach einem neuen Konzept der Männlichkeit und bei «SRF Kids Hörspiele» erzählt der Beschützer des Waldes von den Geheimnissen der Natur.

1. Das Schweigen durchbrechen

Als 10-Jährige wurde Vreni Peterer vom Pfarrer vergewaltigt. «Er hatte mir angedroht, dass mich der Teufel hole, wenn ich jemandem davon erzähle», erinnert sich Peterer. Als Kind hatte sie sich niemandem anvertraut und blieb mit dem Trauma alleine. Erst Jahrzehnte später bringt sie die schweren Depressionen, die sie im Erwachsenenalter erlitt, mit dem Missbrauch in Verbindung. In «News Plus Hintergründe» erzählen Opfer von sexualisierter Gewalt von ihrem langen Ringen, über das Geschehene zu sprechen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer wissen will, weshalb es bis heute Kräfte gibt, die der Aufarbeitung der Fälle entgegenwirken.

2. Lebensgefährliche Suche nach Gold

Bilder von abgemagerten Körpern und aufeinander gestapelten Leichensäcken sorgten Anfang Jahr für Schlagzeilen: Mit Polizeigewalt unterband die südafrikanische Regierung die Nahrungszufuhr der stillgelegten Minen, in denen illegale Bergarbeiter nach Restgold suchten. «International» zeigt auf, weshalb die Tragödie von Stilfontein die gefährliche Suche nach Gold nicht zu beenden vermochte und welche internationale Verbrechensstruktur hinter dem Milliardengeschäft steckt, das Menschenleben opfert.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer wissen will, ob dieses illegale Gold auch in der Schweiz landen kann.

3. Wie viel Toxizität steckt in unserer Männlichkeit?

Was bedeutet es für unsere Gesellschaft, dass auf der Bühne der Weltpolitik Männer stehen, die für ihre Stärke bewundert werden? Wie schwierig ist es heute ein Mann zu sein? Und wie gelingt uns ein gewaltfreier und respektvoller Umgang miteinander - ganz unabhängig von Geschlechterrollen? In der «Sternstunde Philosophie» wird heiss über diese und weitere Fragen diskutiert. Zu Gast bei Olivia Röllin sind der Männerpsychologe Markus Theunert und der Journalist Tobias Haberl.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer wissen will, wie eine Mehrheit der Frauen in den sozialen Medien auf die Frage antwortete, ob sie alleine im Wald lieber auf einen Bären oder einen Mann treffen würden.

4. Eine besondere Freundschaft

Wer ruft denn da aus dem Wald? Neugierig folgt Nemi in einer neuen Folge «SRF Kids Hörspiele» einer geheimnisvollen Stimme und trifft dort auf Hehmann, den Beschützer des Waldes. Dieser ist überrascht, dass Nemi sein Rufen gehört hat. Sonst interessiere sich nämlich niemand mehr für ihn, klagt das seltsame Baumwesen. Nemi hingegen will alles über den Wald wissen und lässt sich von Hehmann in die Geheimnisse der Natur einführen. Als ihr bewusst wird, dass der Wald ihre Hilfe braucht, schmiedet sie einen Plan.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer hören will, was Nemi alles über die Bewohner des Waldes erfährt und wie sie ihre neuen Freunde unterstützen kann.