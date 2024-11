Im Kolosseum finden wieder Gladiatorenkämpfe statt und draussen übernehmen die Touristinnen und Touristen das Zepter. In Roms Zentrum sind die augenfälligen Wäscheleinen und die Kartenspieler von der Strasse verschwunden. «News Plus» veranschaulicht Roms Wandel der Zeit.

Ausserdem: In «Persönlich» erfahren wir, warum es am Murten- und Thunersee kaum mehr Nebel gibt, die «Sounds! Zentrale» gräbt nach Fehlern in der Pop-Geschichte und «Spasspartout» dürfte sogar KI-Skeptikern ein Schmunzeln entlocken.

1. Rückkehr der Gladiatoren in Rom

1500 Jahre nach dem letzten Gladiatorenkampf kommt es im Kolosseum wieder zum Gefecht. Airbnb hat Roms Wahrzeichen für eine Werbeaktion gemietet und lädt auserwählte Gäste zum Gladiatorenkampf in die Arena. Das Unternehmen trägt dazu bei, dass nicht nur die Wäscheleinen im Zentrum Roms verschwunden sind. Italien-Korrespondent Franco Battel schildert in «News Plus», wie sich die Stadt verändert hat und was die Pläne der Politik gegen den Massentourismus sind.



Wer sollte diesen Podcast hören?

Ein Muss für Leute, die Rom auf ihrer «Bucket-List» stehen haben und wissen wollen, was sie erwartet.

Audio Gladiatorenkämpfe im Kolosseum: Macht Airbnb Rom kaputt? 16:58 min Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 16 Minuten 58 Sekunden.

2. Klare Sicht: weniger Nebel am Murten- und Thunersee

Die Sängerin Stefanie Heinzmann ist zum Unverständnis vieler vom sonnigen Wallis an den vermeintlich nebligen Thunersee gezogen. Seit sie dort wohnt, hat sie jedoch noch nie Nebel gesehen. Warum, will sie vom ehemaligen Wetterfrosch Mario Slongo wissen. Das sei eine Folge des Klimawandels. Wenn die Luft wärmer ist, kann diese mehr Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch gebe es weniger Nebelbildung, weiss Slongo in der Sendung «Persönlich».

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die mehr als drei Biografien im Bücherregal haben und wissen wollen, wie das Leben so spielen kann.

Audio Sängerin und Wetterfrosch: Stefanie Heinzmann und Mario Slongo 52:36 min, aus Persönlich vom 17.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 52 Minuten 36 Sekunden.

3. Fehltritte in der Pop-Geschichte

Zwangs-Geschenke können nach hinten losgehen. Das erlebten U2 vor zehn Jahren, als sie ihr neues Album ungefragt auf Millionen von iPhones installieren liessen. Rasch zeigte sich, dass nicht jeder Apple-Anhänger auch ein U2-Fan war. Und Kiss verlor ihre Magie, als die Band entschied, ungeschminkt zu rocken. Die «Sounds! Zentrale» über Fails in der Musikgeschichte, die nicht alle nur im Fiasko endeten.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer Musik liebt und gerne darüber tratscht, bekommt Futter und Fakten für den nächsten Musikklatsch.

Audio 017: Pop-Fails und warum nicht jeder Fehler falsch war 47:44 min abspielen. Laufzeit 47 Minuten 44 Sekunden.

4. Lachen mit und über KI

Der Komiker und KI-Experte Patrick Karpiczenko, alias Karpi, zieht in «Spasspartout» alle Register. Was der künstlichen Intelligenz zum Frass vorgelegt wird, verwandelt er in ein humoristisches Verwirrspiel. Er lässt sich per Knopfdruck den Wetterbericht als Oper ausspielen oder lässt Mani Matter rappen. Wer in der Schule seine Aufsätze mit ChatGPT schreibt, wird von den Lehrern leicht enttarnt. Mit Karpis Hilfe bleibt diese Schummelei künftig unentdeckt.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Jugendliche, die nicht als «Looser» dastehen und Erwachsene, die über künstliche Intelligenz auch gerne lachen möchten.